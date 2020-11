Kily: "Amaba a Maradona y mucho más a Diego"

kilymaradona2.jpeg El Kily en la despedida de Diego. Cristian González participó de la despedida de Maradona en la Bombonera el 10 de noviembre de 2001. En la foto se lo ve posando junto a Diego, la Bruja Verón y Roberto Ayala.

Cristian González recordó por supuesto el primer flash con el amigo que lo marcó. “Que me llame a mi casa y me diga que vaya a jugar a Boca con él, no me voy a olvidar nunca más en la vida. Ahí nació una relación única hasta ese día horrible que nos tocó pasar”, apuntó y señaló que sólo le quedaba “desearle que descanse en paz junto a sus papás. Ahora hay que mirar para adelante y no olvidarlo nunca en la vida, lo que fue, lo que es y lo que será”. Y confesó con total sinceridad: “Es un dolor que no puedo tolerar, me da mucha rabia, no puedo tolerarlo. Va a estar en mi corazón toda la vida”.

Aquel llamado de Diego para que vaya a Boca con 21 años lo marcó para siempre. Y cuando Maradona llegó a Rosario como DT de Gimnasia y él dirigía a la reserva volvió a tenderle el puente, diciendo que con el Kily “acá está el futuro técnico de Central”. Y el entrenador canalla describió que luego de decir eso “me llamó con esa espontaneidad que tenía y me comentó lo que había dicho. Diego es eso, al que ama ama, y al que no, no. Me siento un iluminado de haber tenido esa relación. Conocí muchas cosas de él desde lo humano. El era único, no hay otro como él. Será eterno. De las mejores personas que me tocó conocer en mi vida. No me alcanzaría el tiempo para hablar sobre él”.

kilymaradona5.jpeg La producción de la revista “El Gráfico” . La relación entre Diego y el Kily fue más allá del fútbol. Por eso la revista “El Gráfico” puso en tapa la producción cuando jugaban en Boca con el título: “Un Kili y medio”.

El Kily también contestó la pregunta sobre qué le produjo que hinchas de Central hayan ido a rendirle homenaje a Diego en la cancha de Newell's. “Me produce felicidad. Diego tenía eso. ¿Quién no iba a quererlo con todo los que nos dio? La gente se reflejaba en él con alegría, la que nos dio, olvidándote de los problemas aunque sea por las dos horas de verlo jugar. Nos hizo enamorarnos del fútbol. Todos quisimos ser Maradona. El ver el estadio de Newell's, que haya gente no solamente de Central sino con camisetas de todos los clubes, ojalá lo pudiéramos entender de una vez por todas que esto es un deporte de pasión pero que nos tenemos que llevar bien, que hay que defender los colores pero hasta ahí nomas. El nos mostró ese camino”.

Y continuó en la misma senda. “A lo mejor alguno dirá que se exagera con lo de Diego pero los argentinos somos conocidos por él. Se lo cuestionó muchas veces por su vida personal pero hay que mirarse para adentro a ver qué hace cada uno y si realmente está en paz, Muchos de los que hablaban mal de él seguramente hablaron bien estos días. Pero me quedo con el calor popular que recibió de todo el mundo, eso me llena de felicidad. No hay palabras para describir esta pérdida”.

kilymaradona4.jpeg Momento de distensión y reláx con el plantel de Boca. El Kily, con cara juvenil, en una reunión junto a Diego Maradona, con torso desnudo, en la que también están Manteca Martínez, Blas Giunta y la Brujita Verón, entre otros, todos jugadores de Boca.

“Lo amé desde el primer día que lo vi, lo amaba y lo amaré hasta el último día de mi vida. Me siento un privilegiado”, repitió y dijo que se enteró de la peor noticia cuando “salía del entrenamiento de Arroyo Seco, hasta insulté hasta el que me lo dijo, no podía creerlo. Tuvo una vida muy agitada y vivió como quiso. Sólo siempre deseé de que se rodeara de la gente que lo amaba, pero no está mas...”, expresó y fue el momento en que se quebró y se secó las lágrimas.

Fue el momento mencionado al principio, en el que se lo direccionó al partido ante River. “Estoy devastado pero hay que seguir. Eso les dije a los muchachos” en el entrenamiento del jueves. “Les pedí que me entendieran y por supuesto había que a planificar el partido que es muy importante para nosotros”. En cualquier otro contexto, no habría nada más importante que Central-River, más con las necesidades canallas. Pero imposible sacarlo del marco del adiós a Diego Maradona. Es más, en todas las canchas lo recordarán pero el Kily tiene bien claro que “no hay homenaje que alcance”.