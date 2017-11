Kick off para la última edición del Campeonato Argentino de Rugby

Esta tarde comenzará a disputarse la última edición del Campeonato Argentino de Rugby, ya que la UAR decidió darles prioridad a los clubes, extendiendo sus torneos en fechas y cantidad de participantes. Y en esta última función, el seleccionado mayor de Rosario debutará en Salta donde enfrentará al equipo local en la cancha del Jockey Club desde las 16.30 con el arbitraje de Claudio Antonio. En idéntico horario pero en la cancha de Marista, Cuyo recibirá a Córdoba bajo la supervisión de Federico Anselmi. Completando la jornada de la zona Campeonato, Buenos Aires, actual dueño de la corona, será local en Newman frente a Tucumán. El partido comenzará a las 15.10 y será dirigido por Emilio Traverso.

Rosario llega al torneo compuesto por un plantel joven y con algunos experimentados que le dan cierto equilibrio. Estará en la capacidad de sus decisiones estar a la altura de las circunstancias y poder pelear por el esperado título que se niega desde 1965. Por eso en el paso a paso, el debut en el norte será clave para su futuro.

Ñandúes y Mayuatos se enfrentaron en 13 oportunidades, de las cuales Rosario ganó nueve y Salta las cuatro restantes. No obstante y no es un dato menor, el equipo norteño ganó en las últimas dos presentaciones. No se registran empates entre ambos conjuntos. El año pasado fue 33-26. Rosario no festeja desde 2014, cuando se impuso 37-28. En ese historial, Pedro Baraldi es el rosarino que más tries le marcó a Salta con 4 conquistas; mientras que Mateo Escalante es quien más puntos les marcó a los Mayuatos: 43 puntos (1 try, 7 conversiones y 9 penales).