Kerber se convirtió en reina

"Estoy muy feliz, debí jugar mi mejor tenis para ganarle a una campeona como Serena". Las palabras y la emoción le pertenecen a Angelique Kerber, la ex Nº 1 del mundo que ayer se quedó con el título de damas al vencer a otra ex Nº 1, Serena Williams, pero fundamentalmente leyenda de este deporte. Angie se impuso con un contundente doble 6/3 y una autoridad asombrosa que poquísimas jugadoras pueden lograr ante la estadounidense. Se transformó así en la primera alemana campeona en el All England tras Steffi Graff en 1996 y alcanzó su tercer título de Grand Slam (Australia y US Open).

Si bien Serena llegó a este torneo como 181ª del mundo (Kerber 10ª) y sólo tres torneos previos jugados tras ser mamá en 2017 y atravesar complicaciones en su salud, poco a poco se fue perfilando como candidata al título. Ganó allí siete veces, pero ayer la alemana no la dejó ser y con mucho carácter se llevó tranquila el campeonato.