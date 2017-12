Juntos a la par, entre el deseo y la realidad

Racing se encuentra interesado en Braian Rivero, pero el representante del mediocampista, Pedro Aldave, tiene intenciones de que "siga en Newell's" y continúe su etapa de formación. Quiere que el volante, con una participación activa en primera en el último semestre, se consolide antes de irse. De todos modos es consciente de que ante una oferta tentadora es complicado que el club del Parque lo retenga. También es difícil que la entidad rojinegra conserve a Luis Leal si no se le abona lo adeudado. "Está estudiando si va a seguir o no", dijo Aldave, aunque por el momento confía en que habrá una solución. "Si Newell's le cumple, se va a quedar", dijo.

Rivero fue uno de los juveniles que mejor impresión dejó en el primer tramo de la Superliga. El mediocampista, de 21 años, casi no había jugado en la primera hasta la llegada de Juan Manuel Llop. Su juego no pasó desapercibido, a tal punto que hubo un primer contacto de Racing con allegados al jugador en ocasión del partido que el club de Avellaneda disputó con la Lepra en el Coloso. Aldave confirmó ayer que existe un interés por el futbolista.

"Han llamado por Rivero. Pero nuestra idea es que siga en Newell's y se forme bien. No quiero que durante meses se hable de que se va o se queda, que está vendido o que no lo está. Eso no, porque si se me cae el pibe después no lo levantó más. Lo quiero llevar despacio. Recién empieza y la idea es que por ahora juegue en Newell's", planteó el representante.

Aldave también es consciente de que si la suma de dinero es importante, no existe chance de que continúe en el club donde se formó y fue campeón de la reserva en 2016. "Si viene una oferta que le va a cambiar el rumbo a Newell's, yo no tengo problemas que se vaya", dijo.

El representante aclaró que la propuesta tiene que ser seductora en todo sentido para que sea transferido. "Rivero no va a ir a cualquier lado. No aceptamos negociaciones a lugares raros. Ni venta de porcentajes. Se tiene que ir por la puerta grande. Si es algo mejor que Newell's, se va a ir", explicó.

Newell's se encuentra frente a la necesidad de desprenderse de un futbolista y Rivero es una opción. Pero Aldave no quiere que sea a cualquier precio y aseguró que ya se lo dejó en claro a la dirigencia rojinegra.

La situación de Leal es otro tema. "No está al día y hay que ver si se arregla", dijo Aldave, quien por el momento prefiere ser paciente y confía en que aparezca una solución.

"El jugador se quiere quedar pero él necesita cobrar, como cualquiera", agregó Aldave, quien prefirió no ahondar en detalles sobre el dinero pendiente, aunque trascendió que hay cuestiones pendientes referidas al salario, la prima y hasta una deuda con el representante portugués del atacante.

"No está todo pago y Leal está estudiando si va a seguir o no", añadió. "Si le cumplen se queda, si no va a ser complicado", dijo.

"Leal se adaptó, pero Newell's no está pagando y aparecieron otras ofertas. Hay algunos equipos de Argentina y Sudamérica. Pero el tema no pasa por ahí. Si Newell's le cumple se va a quedar", reiteró.

Lo que se espera del lado del atacante es que haya una resolución antes del comienzo de la pretemporada, prevista para el 3 de enero en Bella Vista.