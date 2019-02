Enchufado. Bidoglio siguió atento cada circunstancia del partido. El DT evaluó como positiva la presentación en el 15 de Abril.

Si bien Héctor Bidoglio entendió que Newell's tuvo "las más claras", aclaró que "el empate está bien" por la simple razón que no la metieron. No anduvo con vueltas ni excusas. "Tenemos que seguir mejorando, pero jugando así estamos por el camino correcto", valoró el DT, quien destacó el "funcionamiento" del equipo y que sus jugadores están "convencidos" de una idea de juego.

"Tuvimos las más claras pero no la metimos, así que el empate está bien", declaró Bidoglio, que no se altera porque Newell's no la metió. "Faltó contundencia, pero los goles van a llegar. Tenemos varios centrodelanteros y ellos deben confiar, creer en ellos. El equipo crea situaciones. Importa el funcionamiento y que ellos estén convencidos. Después la puede meter cualquiera", declaró.

Bidoglio dejó abierta la chance para que cualquiera de los centrodelanteros con los que cuenta para jugar el clásico, si bien Insaurralde tuvo una grata aparición por un desdibujado Oviedo. "Todos tienen posibilidad de jugar", dijo.

"También es importante trabajar en el intercambio de posiciones, que el centrodelantero arrastre marcas. Si lo conseguimos, después ya encontraremos el jugador que la empuje al fondo del arco. Hoy (ayer) Cacciabue casi la empuja. Importa generar, llegar mucho al área", sostuvo.

El entrenador subrayó el buen desempeño de Insaurralde en su debut con la camiseta rojinegra. "Lo vi bien. Primero jugó por el medio y después fue a la izquierda y estuvo picante. Ganó varios mano a mano. Para el era muy difícil, porque llegó hace tres días", manifestó. "Tenemos que seguir mejorando pero estamos por el camino correcto", dijo el DT, quien agregó que los 8 puntos conseguidos bajo su conducción de un total de 12 "cotiza bien para la confianza".

"Lo importante es que los jugadores están convencidos de los que tienen que hacer, creyendo en una manera de jugar", dijo.

