"Jugamos donde nos diga AFA"

"Recién salgo de la AFA porque antes estuve en el comité de la Superliga. Me ratificaron que el clásico por la Copa Argentina será el 1º de noviembre, ya que me enteré esta mañana mientras estaba viajando a Buenos Aires. Lo que resta definir es el estadio, que saldrá mañana (hoy) o pasado, según me avisaron", expresó de entrada el vicepresidente primero canalla Ricardo Carloni en diálogo con Ovación. Y acotó: "A la vez, jugamos donde nos diga la AFA. El club Rosario Central respeta la determinación que tomará el ente máximo del fútbol argentino en cuanto a fecha, día, hora y lugar. También acataremos si será con público o no. Si bien las dos instituciones hicimos junto al gobierno provincial todo lo posible para que el derby sea en nuestra ciudad y con las dos parcialidades, la realidad es que esto lo terminará decidiendo ahora la organización".