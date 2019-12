Dos jugadoras de las mil que juegan en primera en la Asociación Rosarina de Fútbol ya pusieron sus pies en el fútbol internacional. Daiana Medina, de 28 años: de Aprendices de Casilda a Newell’s y ahora a prueba por tres meses en el Massanasa, que juega en la C de Valencia. Y Delfina Rossi, de 19 años, que nació en Totoras pero como no había fútbol femenino jugó en Huracán de Bustinza, de allí saltó poco tiempo a Newell’s, pasó a Social Lux y ahora juega en la Universidad de Southeastern Community College, Iowa, Estados Unidos, y fue llamada a una primera prueba para la selección argentina Sub 20. Dos mujeres con la mirada fija en la número cinco y siempre listas, con bolso y pasaje a mano. Jugadoras de exportación.

Nació y jugó en el mismo pueblo y club de Franco Armani y es hincha de River como él. A la delantera casildense Daiana Medina de chiquita le decían la Cholito, como el personaje de Natalia Oreiro en la novela “Muñeca brava”, porque siempre jugaba a la pelota con los chicos. “Empecé a los 8 años con los amigos del barrio: llegaba de la escuela y corría a la canchita a la vuelta de mi casa, mi hermano Claudio jugaba para Banfield de Casilda, un club que ya no existe, y yo lo veía entrenar y me sentía frustrada. Me preguntaba ¿por qué no podía jugar al fútbol como él o mis amiguitos si me gustaba tanto? Entonces preparábamos tereré y nos íbamos a patear con mi amiga Gloria a la plaza y con mi papá llegamos a dibujar un arco en un tapial y así entrenaba. Una vez me dieron una chance en el club Aprendices, con los varones. Pero me dediqué a otros deportes, handball, vóley y atletismo, cuando para mí la alegría era el fútbol. Hasta que a los 25 años, cuando corría maratones, mi hermano me avisó que había un grupo, Las Lauchas, que competían en torneos amateurs y me sumé. Fui goleadora”, recordó Daiana. La historia siguió con otro equipo, Académicas, y luego con el viaje a Rosario con una amiga para la prueba en Newell’s.

“Fue una época dura, porque trabajaba hasta los sábados en un comercio y la dueña era inflexible: yo entrenaba, viajaba, dormía poco, pero eran tantas las ganas de jugar que le metí toda la garra. Me probé y quedé y al tiempo comenzó a mensajearme el técnico de Valencia (Francisco José Pérez), me había visto en videos y quería que me probara. Lo pensé, mi familia y amigos me apoyaron, mi amigo Maxi me acompañó, porque si no sola no sé si me animaba, y acá estoy”, dijo quien admira a Gonzalo “Pity” Martinez y ama a la estadounidense Alex Morgan y al francés del PSG Kylian Mbappé.

La prueba en Valencia será de tres meses. Aún no cobra sueldo (que va desde 500 a mil euros mensuales y más) y vive en la pensión del club. Entrena con todo y termina tarde, pero no se achica. “Mi fuerte es la velocidad, la potencia y la gambeta corta y mi debilidad es la altura, acá son muy altas y pierdo en el cabezazo”, dijo Daiana, con ganas de seguir creciendo , poder algún día vivir del fútbol y ser parte de la selección.

“Es que a mí me tocó trabajar y entrenar y no ser reconocida en el esfuerzo, como a la mayoría de las mujeres. No les pasa lo mismo a los jugadores, por eso apuesto a la pelea feminista por los derechos y la igualdad, que nos respeten por lo que somos: yo me considero bisexual y no tengo problemas con eso, las mujeres del fútbol tenemos la cabeza más abierta que los varones, vamos al frente. A mí me han dicho la Messi y yo digo que eso es un orgullo, pero yo juego a mi estilo, como Daiana”, dice.

Made in USA.

Jugar al fútbol femenino en una universidad norteamericana no implica sueldo. Sí una beca o trabajar para la entidad educativa. La totorense llegó en agosto, estudia inglés, convive con cuatro jugadoras brasileñas, entrena todos los días, tres veces hace gimnasia a las 5 de la madrugada, luego asiste al colegio desde las 7.30 a las 14 y vuelve a entrenar. “Y debemos rendir cuentas de que entrenamos, si tenés malas notas no jugás. La beca implica jugar y estudiar”, dijo Delfina, hincha de Boca.

“La pica entre Brasil y Argentina la vivo día a día, cuando jugaron las selecciones en el último amistoso estaba en minoría y luego cuando jugó Flamengo contra River, no queda bien decirlo, pero ahí me uní a mis compañeras”, bromeó esta delantera neta, que puede jugar de 9 o como extremo.

Delfina jugó toda la vida a la pelota. “En la escuela, los cumpleaños, el barrio: nunca estuve lejos del fútbol si bien también jugué al básquet y al hockey. Pero el fútbol es mi pasión, los chicos me venían a buscar para jugar. Mi papá fuejugador y técnico y a mí, poneme en cualquier cancha y te juego”, asegura.

Confiesa que llegó a EEUU, pero nunca pisó la Bombonera, que tiene a Messi “allá arriba”, que admira el juego de Alex Morgan y a la argentina Stefanía Banini. Y es autocrítica. “Sé que empecé tarde, a los 16, y se nota cuando una ve la técnica de otras chicas, pero puedo aprender aún. Recuerdo cómo jugaba al empezar y mejoré mucho, y le pongo garra”, dijo Delfina. “En esto como en todo las mujeres crecemos rápido”, aseguró

Recordó que fue a probarse a Rosario con tres amigas (Bianca Recanatti, Lucía Buerra y Martina Dezzotti) y todas pasaron la prueba en Newell’s. “Ellas al tiempo se fueron a Boca y yo a Social Lux, un buen equipo y de buenas compañeras. Justamente ahora Newell’s y Mercadito pelean arriba en la liga rosarina. Y mi papá empezó a enterarse del profesionalismo femenino en Estados Unidos y preguntó y consiguió que pudiera venirme a la univeridad. Estoy contenta. Ahora vine por las fiestas y a una prueba con la selección argentina Sub 20 de Carlos Borrello. El 15 de enero tengo que estar estudiando y espero que en febrero me vuelvan a llamar para la selección”, proyectó Delfina, quien ahora descansa en Totoras y asegura que como “en todo pueblo chico”, donde todos se conocen, siente que se alegran por su recorrido. Que aún no termina.