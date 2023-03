Jugador, DT y escritor: Gustavo Dellepiane y el libro de Sun Tzu aplicado al fútbol

Jugador de la primera de Newell’s. Algunos dicen jugar un Mundial, yo quería llegar a primera. Pude llegar hasta reserva. El jugador nunca sabe hasta dónde va a llegar. No es que Enzo Fernández soñó con jugar en el Chelsea, él quería llegar a primera. Pude estar en la primera de Central Córdoba, pero no era lo mismo para mí.

¿Cuándo comienza ese amor por la lepra?

Me lo inculcó la familia. Mi abuelo me llevaba mucho a la cancha a ver a Newell’s y cuando jugaba afuera también. Fui a Chaco, Córdoba, Mendoza. Mi viejo también era leproso pero más que nada iba con mis abuelos. A los 12 años empecé a ir al club y a vivirlo de otra manera. A los 14 quedé en Newell’s entre unos mil chicos que se probaron. Ese fue el momento más glorioso de mi vida. Me dijeron “el lunes venga con sus padres”, que era lo que todos esperábamos. Yo llevaba un mes entrenando y todos los días esperabas que te dijeran eso. Fue un sueño. Y se me dio que a la semana se lesiona el 9 de la categoría A, nosotros estábamos en la B, y me invitan a jugar un torneo mundial para chicos de 14 años reemplazando al delantero titular. Ese año fue espectacular.

¿Te quedaron amigos de aquella época?

Te digo la verdad, para mí no existe la amistad en la alta competencia. Es raro que suceda. En los 5 años que hice en inferiores conocí unos 5 mil pibes. Si me quedó un amigo es mucho. La competitividad es tremenda y yo sentía que si el que estaba arriba mío se rompía, para mí era mejor. No tuve grandes amigos. Hoy que juego en el futsal de Newell’s, sigue siendo difícil hacer amigos por el nivel de competencia que hay.

¿Y cómo pasaste del fútbol a la escritura?

Cuando me enamoré por primera vez. Yo me enamoré de la mamá de mis hijos más grandes y me nació empezar a escribirle poemas. Eran muy malos. Después empecé a estudiar literatura y mejoré. Mi primer libro tiene poemas y aforismos. Los poemas tienen números que ordenan distintos momentos. Pero ese fue el disparador: enamorarme. Y sufrir por amor. Fue una relación en la que sufrí mucho y como me gustaban todas las materias en aquel momento, se me dio por volcarme a la escritura.

Acabás de editar tu quinto libro, reversionando un clásico como es “El arte de la guerra” y aplicándolo al fútbol.

Te cuento que llevo quince años como entrenador. Cuando muchos jugadores míos vieron esto, me llamaron. “Profe, yo tengo el libro que usted nos hacía leer los martes en el vestuario”, me decían. Los padres le encontraban el libro a los chicos y no podían creer que los hacían leer. Para la gente, jugar al fútbol no tiene nada que ver con leer. Para mí al fútbol se juega con la cabeza. En cuanto vos más abrís tus fronteras, el cerebro, el corazón, mejor jugás. Riquelme era un gran jugador porque pensaba, no porque corría. Para Bielsa nunca hubiera sido un gran jugador porque en su idea tenés que correr. Mi estilo era similar al de Riquelme, con un trote cansino, que daba buenas habilitaciones, que jugaba con la cabeza. Bielsa fue un adelantado en el sentido de que el jugador tiene que correr para jugar. Argentina sale campeón del mundo porque todos jugaban y corrían. Julián Alvarez es inteligente y técnico, pero corre mucho. Un ejemplo es el gol a Croacia que nace de un córner en contra, Julián evita un remate y después termina definiendo en el arco contrario a pura arremetida. Es un sacrificio enorme.

78924297.jpg

Bielsa es un técnico que admirás pero su idea sobre el fútbol es compleja, lo que se contrapone con lo que dice Sun Tzu (autor de “El arte de la guerra”) sobre lograr objetivos en base a la simpleza.

El también decía que un ataque siempre debe ser veloz. Si es lento, deja de ser ataque. Cuando se criticaba a Pep Guardiola porque su equipo tenía el 80 por ciento de posesión por partido con Barcelona pero no tenía profundidad, Pep responde creando al mejor equipo de la historia. También te puedo mencionar a aquel Real Madrid con los cuatro fantásticos, al River de Aimar, Saviola, Angel y Salas. Yo disfruto el fútbol. He ido a ver Central también. No me puedo olvidar de aquel equipo de don Pedro Marchetta que asciende de la Primera B en el 85 y sale campeón de primera a la siguiente temporada. Lo que jugaba, era brillante. Sun Tzu también mencionaba que había que adaptarse al terreno. Al Tata Martino siempre le dicen que juega por abajo, como hizo en Newell’s que tenía 20 bajitos, pero él se adaptaba a lo que había. Pero en Paraguay jugaba por arriba porque tenía jugadores altos, buscaba mucho al 9. En la guerra no podés elegir dónde vas a pelear pero sí podés llegar más temprano que el enemigo para analizar el escenario. Me honra que varios chicos sigan recordando cuando yo les leía el libro. Una vez le escribí una carta a Bielsa cuando sale campeón con Vélez y le cuento mis logros. “Yo hice todo lo contrario a lo que usted me pedía como jugador, pero como abogado sí lo hice”, le puse. Apliqué a la abogacía lo que me enseñó en el fútbol.

¿Cómo hacés para transmitirles estas ideas a tus jugadores, con todas las distracciones que hay actualmente (léase celular y redes sociales)?

Si el docente es malo, el mensaje no llega. Si yo les digo a los chicos que lean “El arte de la guerra”, no lo van a leer. Si lo leemos juntos, lo debatimos, los convenzo, sí. Pep convencía a Messi sobre todo lo que le iba a pasar en su carrera. Yo trato de hacer eso con mis jugadores, convencerlos. Sun Tzu habla del arte de la impostura. Di Stefano decía que “el fútbol es el arte del engaño”. Yo te tengo que hacer creer que voy para un lado pero voy para el otro. Que te voy a tirar un sombrerito pero te paso por abajo. “Solo el valiente puede hacerte creer que es cobarde”. Cuando vos te creíste eso, perdiste.

¿Quién es tu referente como director técnico?

Pep Guardiola. Está arriba de todos. No tuve la posibilidad de conocerlo en persona pero me encantaría. Igual siempre le digo a los chicos que no crean en los ídolos. Yo igual no puedo decir mucho porque tengo al Diego y a Lio en mi piel (muestra los tatuajes). Traté de llegar a Diego por conocidos en común pero no pude lograrlo. Para conocer a Pep tendría que hacer como Signorini (a quien tuve el placer de conocer hace poco) hizo con Menotti. Se paraba todos los días a un costado en el entrenamiento de Barcelona hasta que un día se le acercó César y terminó trabajando con él en Central.

Hablando de Messi y Maradona, dos jugadores muy distintos pero que ambos llevaron a Argentina a lo más alto del mundo, ¿qué te genera cada uno?

Podría escribir un libro hablando de cada uno. Maradona era un romántico. Por eso amaba al Che, que era rico económicamente como médico y sin embargo dejó esa comodidad para trabajar por los pobres. Y me siento identificado porque hace 25 años que trabajo gratuitamente en las villas. Maradona dejó eso, el romanticismo, las convicciones, y al mejor gol de la historia de los mundiales lo antecede con el que hace con la mano ante los ingleses. Otra vez el arte del engaño. Diego era 90 minutos de arte. Lio no. Como dice Pep, Messi es un “asesino serial” que te estudia y te “asesina” en sólo cuatro minutos. Maradona trabajaba todo el partido, tenía otra forma de jugar. Y otra personalidad. Messi era muy tímido de chico. Pero hablando estadísticamente, Diego no le ata los cordones a Leo. Messi es "anormal". Jugó su mejor Mundial a los 35 años y lo ganó. Diego era egocéntrico a la máxima potencia, era yo, yo y yo. Messi es más generoso, le deja patear los penales a Mbappé o los tiros libres a Neymar. Son distintos pero también tienen similitudes: los dos zurdos, los dos números 10, se fueron muy jóvenes a Europa y ganaron un Mundial. El que los quiere comparar es porque nunca jugó al fútbol.

78924296.jpg

¿Sentís que el ganar el Mundial, “humanizó” a Messi?

Yo siento que hay una generación intermedia que vivió la época de Diego, que los comparaba y eso le impedía reconocerle cosas a Leo. También hay una generación de personas más chicas, que entendió que no importaba si Leo perdía finales. A los que realmente les gusta el fútbol, a los jugadores, como yo, no les importaba que Messi no ganara algo. El amor va más allá de un título. No quería que renunciara a la selección después de aquellas finales perdidas. Me pasó algo similiar con Maxi Rodríguez, que estaba cerca de pasar a Víctor Rogelio Ramos como máximo goleador de Newell’s, le faltaban solamente cinco goles. Le escribí a Maxi y le pedí por favor que no se retirara. Pero entiendo que hubo cuestiones privadas que le impidieron seguir jugando así que no lo molesté más.

Ya que mencionaste a Newell’s, ¿cómo viviste el regreso del Gringo Heinze?

El Gringo como jugador me encantaba, como técnico no lo conozco mucho. Es muy difícil manejar un plantel con jugadores que recién están empezando. Nuestro mejor jugador es un chico como Sforza, que hace años vengo diciendo que es un crack y que los hinchas no le tenían paciencia. No va a durar nada en Newell’s. Es un distinto. Me pasó con Gio Lo Celso, que lo dirigí en San José. Un crack. Gio fue compañero de mi hijo por seis años y vivieron una situación similar a la que yo viví en su momento. Gustavo Poggia, compañero de la categoría 70, se pasaba a todos y me daba la pelota a mí para que hiciera el gol. Gio se pasaba a todos y le daba la pelota a mi hijo para que hiciera el gol, 26 años después.

Presentación del libro en el bar El Cairo

El libro del abogado rosarino Gustavo Dellepiane “El arte de la guerra y el fútbol” se presentará el martes 21 de este mes, a las 19 horas, en el tradicional bar El Cairo, de Sarmiento y Santa Fe. El autor que en esta obra se refiere más a su tarea de entrenador de fútbol, hizo otras que tuvieron más que ver con su profesión. En ese contexto se inscriben “Responsabilidad Civil del Asegurador” y “El contrato de seguros en la Nueva Legislación Civil y Comercial”. Y antes escribió dos relatos novelados en forma de libro: “7 autores en busca de Tiferet” y “Libertad”.