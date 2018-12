A casi 80 días del inicio de los Juegos Suramericanos de Playa (14 al 23 de marzo), el Comité Organizador del máximo evento multicultural que tendrá la ciudad el año que viene, comenzó a desentrañar muchos de los detalles que le darán vida a dicha competencia. Ayer, en un marco íntimo y ameno, el Secretario de Deportes de Rosario, Adrian Ghiglione y el Director General de Deporte Federado, Diego Sebben, explicaron de qué va el asunto. En las arenas de La Florida, escenario principal, y en las aguas de la laguna "El Saco" y en Puerto Roldán se desandarán las ilusiones de unos 2 mil atletas que participarán en 14 disciplinas (de agua y arena, claro). Rosario va tomando forma y se prepara para utilizarlos también como una plataforma de despegue hacia compromisos aún mayores. Mientras espera por aquello, se esfuerza en esto.

Hace algunos años, cuando la Cuna de la Bandera se presentó para ser la ciudad argentina candidata a los Juegos Panamericanos 2019, se llevó un golpe de nocaut. Competía con La Punta, de San Luis, que finalmente se llevó la victoria en aquella votación en el Comité Olímpico Argentino. No faltó la frase que refería a haber perdido contra "una maqueta" y ni la bronca de los funcionarios locales que no entendían los motivos. Esos Juegos de 2019 finalmente se harán en Lima el año que viene. Pero haberse sacudido de la manera en que lo hizo, a Rosario le sirvió para entender que quizás no debía ir por algo tan grande, sino empezar de a poco, con eventos más pequeños, construyendo paso a paso. Ser una cuna inagotable de deportistas de elite no le quita ninguna condición, pero tampoco le garantiza nada.

Desde entonces, el foco viró a competencias más o menos grandes. Hasta que llegó esta, la que se espera con toda la ansiedad pero también con ojos atentos. Porque no le puede salir mal. Ayer, en el hipódromo, sede de operaciones del Comité Organizador, Gighione remarcó esto de ir "por etapas". Así, en sucesivos videos se descubrieron los tres escenarios que se utilizarán para la competencia, entrenamiento y diversión. En una lógica que sigue, en menor escala lo que sucedió hace poco en Buenos Aires, con los Juegos Olímpicos de la Juventud. La cita no sólo pretende ofrecer disputas deportivas sino también espacios multiculturales. La época del año será un punto a favor y al habitual clima de La Florida se le sumarán espacios para fans, con música, shows, un parque acuático y hasta canchas para acercarse al conocimiento de la práctica de un deporte. Los Suramericanos tendrán además un lugar especial destinado a las escuelas, para acercar los chicos al deporte.

La ceremonia de apertura de los Juegos se llevará a cabo en el lugar icónico por excelencia de la ciudad: el Monumento a la Bandera. Específicamente en su Patio Cívico, en una símil diagramación a lo que fue el Mundial de Hockey 2010. La clausura será de nuevo a la vera del río Paraná. Ese será el punto de encuentro permanente de los deportistas, entre delegaciones. Para este tipo de competencia los atletas no cuentan con la típica Villa Olímpica, aunque el espacio de coparticipación está garantizado. El gran anhelo de la organización es atraer a unos 100.000 espectadores en esos días de competencia. Sería todo un éxito. Guazú, la mascota oficial que representa al Aguará Guazú, un zorro autóctono en vías de extinción por estos lares ya es una de las atracciones de la competencia. Ayer incluso, se hizo presente ante la prensa en el hipódromo.

Los Juegos Suramericanos de 2019 están al alcance de la mano. A 80 días de su inicio cada vez quedan menos tornillos por ajustar. Y serán una plataforma fundamental para las aspiraciones de una ciudad que ya se garantizó ser sede de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2021 (33 deportes, el Parque Independencia como corazón de la competencia y otra infraestructura) e ir por más en los años venideros. "Estos Juegos de marzo no dejan un legado desde lo edilicio, porque son escenarios que existían, pero los del 2021 sí lo harán. Rosario tiene todo: deportistas, entrenadores, pero le falta infraestructura. Y para que el deporte crezca tenemos que estar todos juntos", remarcó Ghiglione.

De aquellos Panamericanos 2019 "frustrados", a estos Suramericanos 2019 pasó mucha agua bajo el puente. Y fue bueno. Ahora será desde ahí, desde el agua (y la arena), por donde Rosario intentará seguir creciendo en sus sueños deportivos. Esta a 80 días del primer paso.