Juegos Suramericanos: jornada con muchas medallas y público

Los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 cumplieron una gran jornada en el parque Independencia. El dato destacado no solo fueron las medallas doradas obtenidas por Argentina , además de plata o bronce por parte de la delegación argentino, sino la impresionante afluencia de público acompañando todas las disciplinas. En juego de equipos, el básquet femenino y el rugby estuvieron al top, aunque también la abanderada Luciana Moyano en tenis.

En el Paseo 21 no entraba ni un alfiler en la definición del básquet. El lugar quedó chico, y no era para menos. Argentina llegó a la final en las dos ramas: la femenina se llevó el oro, la masculina, la plata. En primer término, y en un partido cerrado las chicas argentinas vencieron a Ecuador 8-5. Brasil, en tanto, venció a Colombia 17-13 y se quedó con el bronce. Argentina había superado en cuartos de final a Bolivia 19-6 y en semifinales a Colombia por 16-8.

Los varones, en tanto, en la final batallaron de igual a igual ante Uruguay, que se terminó llevando el triunfo por 18-14, postergando el sueño argentino. El bronce fue para Brasil, que le ganó a Venezuela 21-19. Argentina siempre estuvo detrás en el marcador y los cuatro puntos de diferencia con los que terminó el encuentro los venía arrastrando desde el comienzo. En semifinales, el equipo argentino había superado a Brasil por un abultado 18-8.

Tenis

78365213.jpeg Orgullo. La abanderada argentina se quedó con el singles femenino. Imparable.

En las canchas del club Provincial la cordobesa Luciana Moyano se quedó con la medalla de oro en el torneo de singles femenino tras derrotar en la final a su compatriota Luisina Giovannini, que se quedó con la plata, por 6/1, 5/7 y 6/4, en los III Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario 2022.

Además, formó dupla con Lautaro Midón y también ganaron la medalla dorada en el dobles mixto, en lo que fue la tercera presea de la abanderada de la delegación en la competencia.

En una final de singles plena de argentinas, Luli Moyano tuvo que batallar para imponerse por 6/1, 5/7 y 6/4 ante su compañera y amiga, Giovannini. Justamente, la dupla argentina había conseguido la medalla dorada en el dobles femenino ganando ante la pareja peruana en tres sets. La segunda medalla dorada de la jornada, la consiguió la pareja conformada por Moyano y Lautaro Midón, quienes se impusieron con un contundente 6/3 y 6/1 a los peruanos Gonzalo Bueno y Luciana Pérez.

Por su parte, Midón, que sufrió varias molestias físicas que lo pusieron en duda para la definición del dobles mixto, se quedó con la medalla de plata tras perder por 6/2 y 6/1, en la final de single masculino ante el paraguayo Daniel Vallejo.

Gimnasia artística

Isabella Ayelen Ajalla es la mejor gimnasta infantil que tiene la Argentina. Y lo volvió a demostrar ayer cuando se hizo acreedora a la medalla de oro en viga de equilibrio y a la presea de bronce en piso. Mia Giuliana Mainardi, en tanto, se quedó con medalla de oro en piso. El colombiano Angel Barajas Vivas fue la gran figura al ganar 5 oros: Por equipos, caballo con arzones, piso, salto y all around.

E Sports: los juegos que la están rompiendo

78365203.jpeg

El Fan Fest estalló ayer en el feriado por el día del Trabajador, pero la carpa donde la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA) tuvo respiros para mostrar toda su tecnología e invitar al público a jugar y observar una disciplina que gana terreno día a día.

El rugby

No dejaron dudas. Los Pumitas Sevens mostraron su mejor versión en el partido decisivo y con un 57-0 lapidario despacharon al seleccionado de Chile, para quedarse con el oro en Rugby 7. Uruguay, en tanto, se quedó con el bronce tras superar a Colombia 29-5. Las chicas, que en la semifinal habían vencido a Colombia 30-7, no corrieron con la misma suerte en la final y se quedaron con la medalla de plata tras caer con Brasil por 21-10. El bronce, en tanto, fue para Colombia, que superó a Uruguay 44-0.

Lo de los varones fue una muestra cabal de cómo se juega al seven. Concentración, paciencia, oportunismo, ductilidad y un tremendo poder de definición fueron los argumentos que puso sobre la mesa el equipo argentino para superar a su par trasandino que muy poco pudo hacer. Y si Chile no pudo marcar fue, lisa y llanamente porque no tuvo la pelota en la mayor parte del partido.

78365021.jpeg El rugby seven, a puro tries.

Los tries del conjunto albiceleste fueron señalados por Lucas Albanese, Faustino Sánchez Valarolo, Genardo Podestá Polenta (2), Gino Di Capua, Rafael Santa Ana, Benjamín Elizalde, Valentín Soler y Franco Rossetto. Santana aportó dos conversiones, al igual que Benjamín Galán.

Argentina, en su versión masculina, había arrancado la mañana goleando a Uruguay 43-0 en el último partido de la fase de grupos. Luego, en semifinales, siguió su escalada y derrotó a Colombia por un 69-0 que lo ponía como un serio candidato al oro, tal como ocurrió.

78365033.jpeg Muchísimo público en cada actividad. Marcelo Bustamante

Natación

En la última jornada disputada en la pileta de Newell’s el equipo argentino de natación cerró su participación en Rosario 2022 con 15 medallas (dos doradas, una plateada y 12 de bronce), más allá de que Brasil volvió a dominar el escenario.

Ayer la posta 4x100 metros mixto combinados logró la medalla de plata, en tanto que Matías Santiso consiguió la medalla de bronce en los 50 metros libres masculino.

En una carrera reñida y que se definió en los metros finales, la cuarteta conformada por Juana Ortíz, Dante Nicola, Valentín Almada y la rosarina Chiara Medún, cronometró 4:3.88, contra los 3:58.32 de Brasil que ocupó el primer lugar en el podio. El tercer puesto fue para Perú (4:03.97).

Por su parte, en los 50 metros libre masculino, Matías Santiso logró subirse al tercer lugar del podio y quedarse con la medalla de bronce, con un tiempo de 23.92, por detrás del venezolano Emil Pérez (23.49) y el uruguayo Diego Aranda (23.87). En la misma competencia, Sebastián Méndez Brandt culminó séptimo, con un crono de 24,19.

Tiro al arco

Guillermina González fue medalla de bronce en compuesto individual femenino. En el duelo decisivo por el tercer lugar González le ganó por 124-117 a la venezolana Faviana Biaggiotti. La medalla dorada fue para la ecuatoriana Blanca Rodrigo y plateada para la chilena Bernardita Biava.

Tenis de mesa

Sin representación argentina ayer se disputaron en el Pabellón B del clúster La Rural las semifinales. En Match 1 Chile venció a Colombia 3-1, mientras que Brasil hizo lo propio con Chile 3-1. En tanto, en Match 2, Brasil venció a Perú 3-0 y se quedó con el oro.

Vóley de playa

La pareja Facundo Doval-Marcos González no alcanzó la medalla de bronce al caer con los paraguayos Angel Palacios y Camilo Vargas 2-1 (22-20, 15-21 y 15-9). En tanto la dupla Agustín Moyano Paget y Ramiro Sancer cerraron su participación en 6º lugar.

Escalada

Marian Luna Micheri, Zoe García Molina y Tomás Odell, en la categoría Bourder, lograron clasificarse para la final, pero solamente García Molina logró conseguir una medalla. Fue de plata, ya que con t3z4 quedó detrás de la brasileña Mariana Hanggi Correia, quien hizo mejor tiempo.