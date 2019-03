La última vez que se enfrentaron Coudet y Osella fue en aquel triunfo clásico de Newell's sobre Central, con el recordado gol de Maxi Rodríguez en adicional. Y hoy se vuelven a ver las caras en un contexto muy diferente. El Chacho conduciendo al puntero Racing y el de Acebal al urgido Belgrano. Los dos necesitan un triunfo. El primero para no permitir darle pie a Defensa de que se acerque. El otro para intentar la salvación.

Es el espectáculo central de la jornada sabatina en el Cilindro de Avellaneda. Ninguno atrapa tanto. Y lo que pase esta noche repercutirá directamente en lo que ocurrirá 15 horas después, ya que mañana a las 11 Patronato y Defensa y Justicia repartirán el mismo formato. El local buscando quedarse en primera y el Halcón para darle caza a Racing.

El partido para el equipo de Coudet es chivo, pero el Chacho bajó un mensaje de optimismo luego del empate ante Colón de la semana pasada, que le permitió a Defensa acortar distancias a un punto. "Es el mejor Racing de los últimos 25 años. Que la gente venga recontrapositiva. Los jugadores van a dejar el corazón y van a tratar de jugar bien al fútbol", arengó con su mejor estilo. También dijo que su continuidad dependerá de si sale campeón o no de la Superliga. Y lanzó un sugerente: "Nosotros somos el equipo grande, pero no el poderoso", en referencia al supuesto poder de Defensa en AFA de la mano del enigmático empresario Cristian Bragarnik, de quien dijo que ya no lo representa más.

Mientras, el ex DT de Newell's Osella dijo que "la presión será para los dos, porque ellos saben que tienen a Defensa a un punto" y se enfrentarán justo en la última fecha en Avellaneda.

En Liniers, Vélez juega sus últimas chances de alcanzar la Libertadores ante Atlético Tucumán, que también va por el mismo objetivo. Mientras que en Santa Fe, Unión y Lanús van por otro objetivo copero, el de la Sudamericana.

En San Juan se juegan mucho. San Martín está hoy desempatando el descenso con Belgrano y Patronato, mientras que Argentinos precisa un punto más para zafar definitivamente. Todos estos partidos se jugarán de tarde. A la noche estará el plato fuerte.

Vélez

Hoyos; Laso, Gianetti, Abram y Cufré; Nicolás Domínguez, Gastón Giménez, Galdames y M. Vargas; Almada y Leandro Fernández.

DT: Gabriel Heinze4-4-2

Atlético Tucumán

Lucchetti; San Román, Bianchi, Yonathan Cabral y Abero; Barbona, Juan Mercier, Aliendro y Núñez; Leandro Díaz y Matos.

DT: Ricardo Zielinski4-4-2

Hora y TV: 13.15 - TNT Sports (libre)

Estadio: José Amalfitani

Arbitro: Néstor Pitana

Boca