Juego de alta velocidad

"Torneo Gran Prix de Santa Fe Eduardo Asato". Así se presenta en sociedad el torneo de tenis de mesa correspondiente al circuito nacional de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM) 2018, que empezó ayer y se jugará hasta el domingo en el gimnasio de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Moreno 460. Un torneo que cuenta con la presencia de 400 tenismesistas, mujeres, varones y niños, de todo el país y categorías: desde los 9 a los 70 años. Se trata de una cita libre y gratuita para ver en Rosario el popularmente llamado "ping-pong" de la más alta calidad competitiva. Se prometen partidos para todos los gustos, de entre 20 y 40 minutos; un deporte de alta velocidad donde la pelotita de apenas 2,8 gramos puede alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Este torneo que se juega en la ciudad es importante por varios motivos. "Porque da puntos para el ránking nacional, porque se juega en un gimnasio con historia: acá en la UNR se disputaron los Juegos Cruz del Sur de 1982 y el Campeonato Argentino de 1983 y además lleva el nombre de Asato, quien fue un importante formador de jugadores de esta asociación, es una competencia en homenaje a él", dijo el presidente de la Asociación Santafesina de Tenis de Mesa (Asateme), Gabriel Riestra, quien desde hace cuatro años está al frente de esta entidad deportiva.

Rosario está representada en esta competencia a través de jugadores de los clubes Gimnasia y Esgrima, El Eslabón, Centro Progresista, Servando Bayo y el propio dueño de casa: la UNR. También hay deportistas de San Lorenzo y Newell's, donde la actividad es algo más incipiente.

Pero además están presentes varias figuras destacadas y promesas de la ciudad. Muriel Rajmil (Sub 18), la rosarina que integra la selección argentina y que viajará en julio al Panamericano que tendrá lugar en República Dominicana. Irá junto a su hermano Damián Rajmil, uno de los técnicos del combinado nacional. También juegan Valentina Parola (ex selección argentina y Sub 18), Tomás Riestra (Sub 18) y Tomás Joffre (Sub 23).

Entre las provincias visitantes se encuentran Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Chaco, Salta, Mendoza, Formosa, Misiones y San Luis. Y se suman deportistas de ciudades como Tandil y Capital Federal.

Cabe resaltar que Santa Fe es uno de los semilleros de este deporte, con varios jugadores que integran las distintas selecciones nacionales.

Entre ellos, el santafesino Nicolás Galvano, quien entrena en Portugal y juega profesionalmente en ese país, compite en Europa y está ahora jugando el Mundial de Equipos de Suecia. "Es la cuarta paleta del país", aseguró Riestra.

Además de los torneos regionales que se organizan mensualmente y de estos Gran Prix de carácter nacional, Asateme brinda desde hace tres años enseñanza del tenis de mesa en las escuelas, en un esfuerzo conjunto con el Estado.

Hay clases en la escuela provincial Juan Arzeno, en la privada Natividad del Señor y se está en tratativas de abrir la escuelita en la Juana Manso. También hay un centro de tecnificación en el Club Servando Bayo (San Luis 4471) donde se instaló la central de la Asateme, tras mudarse de la Asociación Japonesa.