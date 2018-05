El lunes 14 de mayo puede ser un día trascendental para el presente y el futuro leproso, ya que esa jornada podría jugarse un "doble partido", uno futbolístico y otro institucional. Porque si bien aún no está confirmado, según una alta fuente leprosa hay "un 99 por ciento de chances" de que por la última fecha de la Superliga Newell's visite a Gimnasia, en el bosque platense, el mismo día que en el estadio cubierto rojinegro se realice la asamblea de socios que tratará la memoria y balance, en el tercer intento que hará el oficialismo por aprobarla. Más que nunca sería un "súper lunes" para la entidad del Parque.

El cuerpo técnico de Omar De Felippe solicitó jugar el lunes 14 para tener más descanso, ya que el jueves 10 de mayo los rojinegros deberán afrontar la revancha del cotejo de Copa Sudamericana ante Atlético Paranaense y después tendrán que viajar a la ciudad de las diagonales para cerrar la participación en el actual torneo.

La Superliga aún no confirmó el día ni el horario del cotejo entre la Lepra y el Lobo, pero hay grandes chances de que se produzca el lunes 14 por la noche (19 o 21 horas). Y justo ese día, a las 19, en la sede del parque Independencia el oficialismo convocó para realización de la asamblea de memoria y balance, en la que buscará la aprobación de los socios para luego presentar el ejercicio en la Superliga, en pos de lograr la renovación de la licencia para participar en el nuevo formato del fútbol argentino.

Este será el tercer intento ya que hubo una asamblea declarada "inexistente" por la IGPJ debido a los incidentes que la suspendieron y luego se produjo un rechazo en la votación de parte de los socios. Por eso el 14 será el tercer cónclave en el que el oficialismo buscará la aprobación.

En este sentido, hoy habrá una reunión en que fueron invitados todos los contadores de las agrupaciones opositoras, en la que el oficialismo pondrá sobre la mesa los retoques que se hicieron en el balance, en especial los concernientes a justificar los préstamos de dinero que recibió el club de distintas personas, entre ellas algunos directivos. Respecto a los números gruesos del balance, en cuanto al activo y el pasivo, la actual dirigencia sostiene que la auditoría no cuestionó los montos y por ello no deben retocarse.

Por ello, de confirmarse el cotejo ante Gimnasia y Esgrima para el lunes 14 será una jornada movida para Newell's, con acción dentro y fuera de la cancha, con los ojos, el voto y la pasión de los hinchas repartidos entre el Parque y el bosque.