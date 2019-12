Juanfer Quintero exige conocer qué pasó con su padre desaparecido

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero exigió conocer el paradero de su padre, de quien no se tiene rastro hace 24 años, y manifestó su deseo de dialogar con un general que asumió como nuevo comandante del Ejército Nacional y a quien familiares del jugador vincularon con la desaparición.

Por su parte, el general Eduardo Enrique Zapatero salió al paso de las declaraciones de la familia, que exigió información oficial sobre la desaparición del padre del volante de River Plate y de la selección colombiana.

"Me uno al sentimiento y dolor de la familia Quintero. A Juan Fernando lo respeto. Es nuestro ídolo y las puertas de mi comando en el Ejército estarán abiertas para ti y tu familia", aseveró Zapateiro durante el acto en que tomó posesión del cargo, ante el presidente Iván Duque, en la Escuela Militar ubicada al noroeste de Bogotá.

Familiares de Quintero criticaron la designación de Zapateiro y manifestaron sus sospechas de que el general estuviera relacionado con la desaparición de Jaime Enrique Quintero, padre del jugador.

Juanfer Quintero había guardado silencio durante el fin de semana. Pero hoy manifestó su postura mediante las redes sociales.

"Tengo el derecho como hijo, a saber qué pasó con mi padre y eso... (es) lo que quiero saber, por qué he sufrido y he visto mi familia sufrir problemas sociológicos y mentales y la ausencia de mi papá siempre, está el vacío y lo siento a diario", publicó en su cuenta de Twitter. "Solo quiero saber qué pasó".

En otro tuit, confió en reunirse con Zapateiro. "No me interesa y no quiero aprovecharme de la noticia del nuevo general del ejército Zapateiro, a quien el señor presidente designó para ser el general del ejército de mi país (a quien respeto demasiado). Pero espero y aspiro a tener un diálogo muy pronto y saber qué pasó", señaló.

Familiares de Quintero revelaron que en 2018 se entrevistaron con Zapateiro, quien les habría prometido una reunión que nunca ocurrió.

Carlos Quintero, tío de Juanfer y hermano del desaparecido, relató que el 1º de marzo de 1995 supo que Jaime Enrique Quintero había sido reclutado para prestar el servicio militar. Poco después, la familia le perdió el rastro. De acuerdo con distintas versiones, Zapateiro y el padre del jugador tuvieron una pelea.

"Queremos saber qué pasó con nuestro hermano. Él (Zapateiro), que fue la persona implicada, que nos diga a nosotros qué pasó, de frente... que nos diga por favor quién ordenaría su retorno a la capital antioqueña (Medellín) por mal comportamiento y por agredir a un uniformado", manifestó Carlos Quintero a Caracol Radio. "Dijeron en su momento que fue enviado en un bus hacia Medellín y hasta ahí se supo, nunca regresó".

Juan Fernando Quintero tenía año y medio de edad cuando desapareció su padre, quien también jugaba al fútbol y llegó a militar en las divisiones inferiores del Atlético Nacional de Medellín y Deportivo Itagüí.