Juan Imhoff revolucionó Las Delicias y Duendes se despachó con un gran triunfo en el Torneo del Interior

El rugby rosarino se engalanó con el retorno de Juan Imhoff a Duendes, por el Torneo del Interior ante Tala. Las Delicias disfrutó al ex Puma y fue con triunfo

El partido empezó mal para Duendes, porque de entrada nomás Tala apoyó para un try a los 4' por medio de Ignacio Dever, luego convertido por Facundo Ortiz. Pero a los 12' llegó el empate a través de un try penal. Y a los 24' lo dio vuelta con un try de Giuliano Francescángeli.

Un penal a los 3' del complemento achicó las distancias, pero enseguida llegó el nuevo try de Duendes, de Mateo Negroni, a los 8' para poner el 19-13.

Mientras que a los 26' pareció definirse todo: expulsión en el visitante de Fabricio Albrisi y nuevo try local a través de Lorenzo Colidio, con conversión, para duplicar la diferencia: 26-13. Sin embargo, Tala no se amilanó y a los 30' apoyó su segundo try con mateo Soler, sin conversión: 26-18.

A Duendes le anularon un try y hasta el final Tala pugnó por achicar jugando cerca del in goal local. No pudo ser y Las Delicias terminó a puro festejo, por el regreso de Imhoff y una victoria clave que lo dejó líder de la zona 4 del Torneo del Interior.

Ahora se vienen las semifinales, a las cuales ya están clasificados Gimnasia (45-19 a Palermo bajo) y Jockey (21-13 a Córdoba Athletic), que ganaron sus respectivos compromisos, además del rival de Duendes.

Es más, como Marista también ganó, se quedó con la zona 1 y enfrentará a Tala, por lo que el escolta GER lo hará ante Duendes, precisamente el mismo partido del próximo fin de semana por el Regional del Litoral.