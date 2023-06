Jorge Messi: "La negociación con Barcelona está difícil y no creo que se dé la vuelta de Leo"

El padre y representante del crack rosarino contó que su hijo "no está bien anímicamente" y que en las próximas horas habrá un comunicado

La novela de Lionel Messi sigue sumando capítulos y lo que hace unas horas parecía ser con el paso del tiempo fue mutando. A tal punto que que el propio padre del jugador, Jorge, adelantó que "la negociación con Barcelona está complicada" , que el crack rosarino "no está bien anímicamente" y que en los próximos días habrá un comunicado oficial.

“La negociación con Barcelona está difícil. Ahora mismo veo bastante difícil una llegada de Messi, no creo que se dé, está bastante complicado”, contó el periodista sobre lo que esbozó Jorge -palabras muy diferentes a las brindadas tras la reunión con Laporta- en una charla en off y que no fue grabada.