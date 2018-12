Jockey tuvo su fiesta en el cierre de la temporada

Solamente una vez al año, Jockey Club juega de visitante en las cuatro hectáreas y es, precisamente, cuando enfrenta al Barbarians Team Argentina (BTA). Ayer, fue uno de esos días. Y en esa jornada plena de rugby, tal como siempre ofrecen en el tradicional partido que cierra la temporada y que es una marca registrada. Si bien el resultado es anecdótico, el verdiblanco se impuso por un categórico 62-47 a su encumbrado rival.

Ayer en su 32ª edición el partido fue un festival de tries y se ratificó, una vez más, que el espíritu del rugby está siempre por encima de todo. Jugaron sin la presión de puntos en juego. Lo hicieron por el simple hecho de jugar con amigos y por eso salió el partido que salió, abierto en el que la ovalada voló de punta a punta, siempre atendiendo que en estos partidos se gana "por la excelencia de su juego y no por someter al rival", como siempre inculcó el profesor ya desaparecido Jorge Trevisán, mentor de esta idea.

Ataque y respuesta. Sin respiros. Con intensidad. La pelota siempre viva hasta el cierre, cuando el árbitro pitó el final y dio por terminada la primera parte de la fiesta. Porque la cosa continuó después, cuando la tarde le empezaba a ceder el paso a la noche, con las tradicionales entregas de reconocimientos en el rugby infantil, juvenil y mayores.

La distinción de capitán del plantel del conjunto de Barbarians Team Argentina recayó este año en el pilar Diego Fortuni, jugador de Universitario de Salta, quien se sumará a la larga lista que integran entre otros Hugo Porta, Germán Llanes, Marcelo Loffreda, Ramiro Pez, Pablo Camerlincks, Nicolás Fernández Miranda, Facundo Isa o los rosarinos Javier Escalante, Daniel Baetti, Gabriel Estellés, Gonzalo García, Pablo Bouza,Gonzalo Romero Acuña, Carlos Oviedo, Leandro Lobrauco, Magín Moliné y Pablo Iguri.

La versión 2018 de Barbarians estuvo integrado por: Tomás Kelly (Pucará), Guido Romandetto (Pucará), Tomás Leonori (GER), Guido Randisi (Duendes), Diego Fortuni (Universitario de Salta), Luciano Santángelo (Logaritmo), Joaquín Tomba (Marista), Joaquín Schierano (CRAI), Nicolás Sánchez (Duendes), Mauricio Caram (Marista), Enzo Comín (Pucará), Fidel Lamy (Marista), Bautista Stavile (Mendoza Rugby), Ignacio Villegas (GER), Galo Della Vedova (Universitario), Estanislao Bay (CRAI), Nazareno Valentini (Old Resian), Martín Elías (Atlético del Rosario), Teo Castiglione (GER), Andrés Speziali (GER), Victor Jaef (Old Resian), Tomás Pérez (Pucará), Santiago Chocobares (Duendes), Lucas Humanes (Old Resian), Rodrigo Santiago (Duendes), Gerónimo Galli (GER) y Manuel Nogués (Atlético del Rosario). El entrenador del equipo fue Franco Rossi (Atlético del Rosario) y Federico Pucciariello, el manager.