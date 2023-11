Jockey Club se quedó sin la final del Torneo del Interior

No hubo con qué. Jockey Club encontró tarde los caminos y Córdoba Athletic, con una eficacia realmente notoria en el primer parcial se impuso 30-14 y se convirtió en uno de los finalistas del Torneo del Interior , instancia en la que se medirá con Universitario de Tucumán , que en la restante semi superó a Marista de Mendoza 32-28 con un try sobre la hora de Thiago Sbrocco. La final se jugarán en el Jardín de la República ya que se invierten las locales de los ganadores.

A partir de ahí, el equipo del barrio Jardín Espinoza se hizo dueño del marcador y no porque tuvo más la pelota, sino porque fue más efectivo . Aprovechó al máximo cada mínimo error del verdiblanco y lo presionó en todas sus líneas al punto de no dejarlo mover. Jugaron al ritmo del medioscrum Agustín Moyano, quien fue una verdadera pesadilla para la gente de Fisherton.

Con pelota y sin ella, Córdoba Athletic lo presionó tanto, que a Jockey le costó salir de su propio campo y cuando logró hacerlo tampoco supo cuidar la pelota y en varias ocasiones terminó pagándolo caro. Porque esos errores de manejo no solamente le permitieron al local su recuperación, sino que de contra el equipo rojinegro fue liquidando el partido. Sin lucir, los cordobeses hicieron un trabajo clínico, sin fisuras, impecable, impidiendo que Jockey pudiera desplegar su juego, de hecho no pudo hacer pie en todo el parcial. Los de la docta se hicieron fuertes en los puntos de contacto y nunca dejaron jugar cómodos a los rosarinos. Córdoba Athletic fue un culto a la efectividad y cerró el primer tiempo con un 30-0, que a juzgar por lo expuesto pareció inalcanzable.

Pero en el complemento se vio otra versión de Jockey. Cometió menos errores, tuvo la pelota y se lanzó a jugar. Así como en el primer tiempo no pudo encontrar los caminos, en el segundo no se cansó de buscar, y con errores y todo empezó a comprometer a su rival. El ingreso de Juan Lovell le dio otra dinámica y esa ambición por querer dar vuelta la historia tuvo su premio, primero en el try de Juan Fanjul y luego en la conquista de Santiago Werkalec. Lamentablemente el tiempo no les alcanzó y el equipo cordobés, por lo expuesto en el primer tiempo, justificó su pase a la final. La victoria quedó en el barrio Jardín Espinoza.