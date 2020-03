Jockey cerró la gira maorí con dos partidazos en Dunedín

Los juveniles de Jockey Club tuvieron un gran cierre de gira en Dunedín, donde pasaron tres días inolvidables en la segunda ciudad de la isla sur. En la tierra de los Highlanders, el verdiblanco cerró la gira por Nueva Zelanda con dos partidos, pero antes desde la llegada por Moraeki Boulders, pudieron disfrutar de los paseos por Albatros, St. Clair Beach, la práctica en Southern, las vueltas y comidas alrededor del octógono.

Al partido contra Kings College A, Jockey Club B llegó, como es habitual, dos horas antes y allí se fueron acomodando en esos greenes de rye grass increíbles que tienen los neocelandeses. El paisaje en ese parque semipúblico rodeado de montañas y el día espectacular le dio un marco imponente a los dos encuentros.

El partido fue muy duro. Los kiwis, M18 del Kings High College, además de tener un gran tamaño, jugaban muy bien y fueron muy prolijos. De entrada anotaron cuatro tries, uno tras otro, lo que fue un cachetazo muy fuerte para el conjunto de Fisherton.

Jockey tardó en reaccionar, pero de a poco se fue acomodando y así se empezó a emparejar el partido. Los tries rosarinos no tardaron en llegar y el juego siendo muy abierto e intenso, en donde el local tuvo que mostrar su superioridad física y técnica para prevalecer ante un equipo que, como todos los partidos, mostró una garra tremenda.

Jockey B alistó a Alejo Petersen, Alejandro Von Ifflinger y Francisco González; Joaquín Travella e Iñaqui Iribarren; Santiago Terán, Joaquín Berlazo y Juan Romano; Mateo Slullitel y Thomas Von Ifflinger; Isidro Ruggeri, Manuel Casanova, Pedro Quijano y Martín Serra; Jorge Baraquid. Los relevos fueron Francisco Velázquez, Santino Grottasanta, Nicolás Spiaggi, Juan Cruz Moscato, Juan Ignacio Rossetti, Francisco Lovel, Tomás Kurtzemann, Agustín Torres, Sebastián Rodríguez Nielsen y Kyan Collins.

Luego de ese partido fue el turno del Jockey Club A, que se midió con Southern Rugby Club. El primer tiempo, si bien el local entró mejor, fue tremendamente parejo. Fue palo a palo, try a try y esa paridad se trasladó al marcador. El 14-14 dejó la puerta abierta a que en el complemento podía pasar cualquier cosa.

Pero en el segundo tiempo, el local desplegó un juego admirable (propio de un lugar que tiene el orgullo de ser el tercer club en Nueva Zelanda en aportar jugadores a los All Blacks) para llevarse la victoria. Si bien Jockey cosechó otra caída, la derrota no dolió en lo más mínimo. La entrega fue total y más allá de que en los ultimos diez minutos no pudo anotar, el equipo no tuvo nada que reprocharse y terminó la gira con la frente en alto.

Jockey Club A tuvo en sus filas a Carlos Berreta, Alejo Pareira y Francisco Mascó; Andrés Richiardone y Tomás Guzmán; Lucas Guzmán, Darko Vidosevich y Bautista Canet; Agustín Maderna y Máximo Uranga; Tomás Ruggeri, Fermín Vergara Oroño, Bautista Curvale y Franco Maximino; Tobías Garo. Los suplentes fueron Manuel Casanova, Juan Ignacio Rossetti, Pedro Quijano, Matteo Slullitel, Francisco Lovell, Alejo Petersen, Kyan Collins, Francisco González, Iñaki Iribarren, Felipe Baraldi y Santiago Terán.