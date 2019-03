Corrió siempre de atrás al marcador, sufrió y mostró intermitencias en su juego, pero así y todo a Jockey Club le alcanzó con una buena obtención y un envidiable poder de definición para superar a Old Resian por un ajustado 35-32 en el marco de la segunda fecha del Top 10 del Regional del Litoral.

El tricolor arrancó mejor, presionó a Jockey desde la salida hasta ahogarlo y rápidamente empezó a facturar con los tries de Valentini y Rodríguez.

Con el correr de los minutos Jockey empezó a tener más la pelota pero no lograba darle dinámica al juego pese a los repetidos reclamos de Vergallo. Pero le bastó que Old Resian aflojara con la presión para mostrar su poder de definición. Un penal derivó en un line y éste en un imparable maul que terminó en el try de Binner con el que Jockey se metió en el partido.

La visita no perdió las riendas del encuentro. Un nuevo penal de Valentini y un try de Cúneo volveron a marcar distancias. Pero antes del final, Jockey repitió la fórmula que empleó en el try de Binner, aunque esta vez el que apoyó fue Orsi y decretó el 17-24 con el que terminó el primer tiempo.

En el complemento Jockey tuvo otra actitud y fue a buscar el partido, casi de arremetida. Lo favoreció en parte la gran cantidad de penales innecesarios que cometió Old Resian, inentendibles porque estaba marcando muy bien.

La brecha se fue achicando hasta que Jockey emparejó la balanza y sobre el final pasó al frente. Pero el tricolor, con una actitud destacable, se la jugó en los minutos finales cuando tuvo dos penales a favor. Y no le salió por poco. Con el partido 35-32 favorable al local pudo haberse llevado el triunfo si hubiera estado más fino o al menos un empate si hubiera cambiado la estrategia. Un error propio (una pantalla) lo dejó con las manos vacías.





Duendes se quedó con el clásico

En la segunda fecha del Top 10 Duendes se quedó con el clásico de Las Delicias al imponerse 24-22; CRAI superó a Santa Fe Rugby 22-21, mientras que CRAR cayó ante Paraná Rowing 18-14. El único que marcó diferencias fue Gimnasia, que superó a Estudiantes 43-18. Próxima fecha: Santa Fe Rugby v. CRAR, Crai v. Jockey, Old Resian v. GER, Estudiantes v. Duendes y Universitario v. Paraná Rowing.





Atlético perdió en la vuelta al Top 12

La vuelta al Top 12 de la Urba no fue de la mejor manera para Atlético. Ayer, en Bella Vista, cayó ante Regatas 23-17 resultado con el que, al menos, pudo rescatar un punto bonus.

El inicio del partido fue sumamente equilibrado y el reflejo estuvo en el resultado parcial: al descanso, los locales se fueron ganando apenas por 6-0 gracias a dos penales de José de la Torre. En el complemento, Regatas golpeó primero a través de Lucas Rush, pero Atlético del Rosario respondió por intermedio de Ignacio Beltramino e Ignacio Casals.

No obstante, el pie de De la Torre volvió a aparecer junto al oportunismo de Tomás Barbaccia para liquidar el encuentro. Cerca del final, Plaza logró rescatar un valioso punto bonus con un penal de Nogués.

SIC, en tanto, edificó un sólido triunfo sobre Alumni, el último campeón, al imponerse en la Zanja 27-15. El conjunto de Boulogne no había arrancado bien, pero tuvieron el temple necesario para llevárselo sobre el final, ante un rival que no supo mantener el resultado en su favor.

En los otros encuentros, Pucará venció en un partidazo a Hindú 27-21, San Luis doblegó a Newman de visitante 16-7 y La Plata, que también volvió al círculo mayor tras un año en Primera A, superó a CASI 29-27.