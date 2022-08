Javier Sanguinetti: "Nos equivocamos y lo pagamos con un gol"

El entrenador rojinegro dijo que Newell's no está en estado de gracia y que es duro hacer partidos que se encuentran en condiciones de ganar y no poder hacerlo

Newell’s sumó tres puntos de los últimos 18 y el semblante de Javier Sanguinetti no fue el mismo a la hora de responder las preguntas en la conferencia de prensa que en las fechas anteriores. Se lo nota incómodo y las respuestas fueron muy cortas como para terminar lo antes posible.

“Teníamos el partido controlado. Son esos momentos que cuando te equivocás se termina pagando con un gol y a nosotros nos está ocurriendo. Hasta el gol de Atlético el partido se jugó bajo las condiciones que nosotros habíamos propuesto. Tras el gol, ellos se defendieron muy bien y no nos dio espacio. No terminamos siendo finos en buscar por los costados cuando ellos se metieron atrás por lo menos para empatar el partido”, fueron las primeras palabras del DT leproso.

En la era Sanguinetti cada vez que Newell’s comenzó abajo en el marcador terminó perdiendo. Cuando lo consultaron por qué cada vez que sufre un gol parece ser un golpe de nocaut, el DT expresó: “Porque a veces ocurren estas cosas. Sobre todo cuando no estás en estado de gracia. Nosotros estamos cometiendo errores que antes no cometíamos. En esto no hay que claudicar. En unos días tenemos un partido importante de Copa Argentina para salir de este bache”.

A la hora de responder si era un bajón anímico, futbolístico o psicológico, dijo: “Es una conjunción de todo. Cuando se pierde no tenés la misma confianza y fluidez en el juego que cuando estás ganando. A lo mejor desde lo psicológico es duro hacer partidos que estás en condiciones de ganarlo y no hacerlo, eso te merma la confianza”.

Respecto a porqué no ingresó el colombiano Fabián Angel, contestó: “Son decisiones que uno toma para el partido. Las circunstancias del encuentro no estaban dadas para que entre porque teníamos que ir a buscar el empate”.

“Al hincha no se puede decir nada. El apoyo de ellos es impresionante. Ahora somos nosotros los que tenemos que sacar a relucir nuestro carácter y personalidad para revertir esta situación el miércoles con Aldosivi”, continuó Sanguinetti.

Finalmente se refirió a la salida de Pablo Pérez: “Estaba mareado cuando el doctor le preguntó algunas cuestiones, pero por suerte ahora está mejor y por eso debió dejar la cancha”.

Ramiro Sordo zafó gracias al VAR

Ramiro Sordo zafó de la tarjeta roja por la intervención del VAR. El árbitro Andrés Merlos lo expulsó por agredir a Gil Romero, tras recibir una dura falta del futbolista local, a los 8’ de la segunda etapa, pero después cambió el fallo.

En el momento de la expulsión de Sordo, los jugadores de Newell’s se fueron encima de Merlos. Consideraban que era una sanción desmedida. En medio de las discusiones, el árbitro fue llamado desde el VAR.

Entonces Merlos se acercó hasta la pantalla y observó las imágenes de la jugada que tanta polémica generó. Le alcanzaron unos pocos segundos para darse cuenta de que se había equivocado. Se acercó hasta Sordo, le habló y cambió la roja por la amarilla.

La amonestación estuvo acorde a la falta de Sordo. Es que si bien fue indebido lo que hizo, se trató de un empujón y no de un golpe en la cabeza, como simuló Gil Romero. Al volante exCentral también le mostraron la amarilla, por la dura patada a Sordo que derivó en una reacción del extremo rojinegro y que le pudo haber costado caro a la lepra si no fuese por el VAR.

Consultado por Ovación, Hernán Mastrángelo, árbitro VAR del partido dijo: "Lo único que se juzga desde lo reglamentario es si hay o no conducta violencia. Porque el balón no estaba en juego y solo se determina si hubo o no conducta violenta del jugador. La decisión de Andrés (por Merlos) o la mía, eso queda para los audios de la cabina y para la información que fue para el campo de juego".