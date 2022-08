Javier Sanguinetti: "Fuimos pacientes y pudimos clasificar"

Javier Sanguinetti sabía que no era un partido más. Que luego de tres derrotas consecutivas en la Liga Profesional después de un gran arranque, este partido ante Aldosivi por los 16avos de final le venía como anillo al dedo porque era la oportunidad para volver a tomar envión, más que nada desde lo anímico. Aunque también era consiente que la obligación era el doble, porque en caso de haber quedado eliminado frente a este equipo alternativo que puso Leandro Somoza, los cuestionamientos se iban a multiplicar y ya lo iban a ver con otros ojos.

“Tuvimos paciencia y perseverancia para convertir dos goles y nos empatan. En el entretiempo les pedí que sigamos teniendo paciencia porque si la perdíamos lo íbamos a pagar caro. En otros partidos generamos más situaciones y no podíamos convertir. Y hoy hicimos cuatro goles”, declaró Sanguinetti luego del triunfo.

Cuando lo consultaron sobre si se iba tranquilo de San Nicolás dijo: “Siempre lo estuve. Al fin y al cabo estamos analizando resultados. Los tres partidos que jugamos y que no nos tocó conseguir la victoria lo hicimos bien. En el clásico fuimos mejores, ni hablar del partido con Defensa y Justicia, y contra Atlético Tucumán, que venía puntero y jugamos de visitantes, manejamos el partido durante 74’. Trazar una situación después de 250 días que hace que estamos trabajando por solo 10 días que el equipo no pudo conseguir resultados me parecía muy injusto para estos chicos que son profesionales y se entregan por la camiseta”.

En cuanto al tema del arquero dijo: “Morales va a venir a atajar. Eso es indudable. Teníamos la posibilidad de traer un arquero más ya que a Macagno no lo vamos a contar por tres o cuatros partidos más. Herrera tiene que seguir progresando y armándose. No es fácil el arco de Newell’s para un chico de 18 años que a lo mejor tendría que tener otro proceso”.

Cuando le preguntaron sobre si Pablo Pérez iba a estar disponible en el próximo partido dijo que “todavía es prematuro para eso”.

Finalmente bromeó por el atraso del partido: “Tardamos más de dos horas. Parecía un viaje a Buenos Aires. Tendríamos que haber tomado un helicóptero”.