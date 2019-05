Jara, otra vez en el radar

Su nombre se tornó prácticamente en una fija en cada libro de pases. Desde julio de 2013 que Rosario Central lo tiene apuntado. Franco Jara nunca pudo llegar por cuestiones económicas. Lo pidieron Miguel Angel Russo y Eduardo Coudet en varias ocasiones. La respuesta fue siempre la misma: “Inviable”. El presente del delantero es Pachuca, donde es el goleador del equipo. Sin embargo, desde Arroyito hicieron un sondeo para ver si puede convertirse en este receso en flamante refuerzo pese a que tiene un año más de contrato con la entidad mexicana.

“Se hicieron algunas averiguaciones porque el entrenador (Diego Cocca) desearía contar con Jara. Aún no hay nada formal, pero es verdad que nos interesa el jugador. Quizá, quién dice, y esta vez sí pueda darse, ya que con el Chacho se intentó contratarlo varias veces”, fue la frase que lanzó ayer una fuente canalla consultada por el goleador de los Tuzos.

La negociación no será nada sencilla porque el futbolista próximo a cumplir 31 años tiene un buen presente en suelo mexicano. También hay que destacar que es uno de los máximos artilleros del fútbol azteca y tiene contrato por un año más.

“La idea es ver si se puede sumar a préstamo, al menos por una temporada. Es un jugador importante y sería un gran refuerzo”, agregaron desde la sede auriazul con optimismo. Aunque también fueron tajantes a la hora de las reales posibilidades. “Y es muy complicado por el tema económico, pero seguiremos intentando. Todo puede ser”, respondió del otro lado de la línea la fuente canalla.

En tanto, otra fuente le manifestó a Ovación por lo bajo que “el nombre de Jara surgió nuevamente en Rosario Central porque es asesorado por Chistian Bragarnik”, quien además representa al entrenador Diego Cocca.

“Al cordobés lo maneja Bragarnik. Por eso ahora en el club creen que podría llegar el delantero. Pero conociendo el paño, no será tan fácil como creen algunos en Rosario. Si no vino cuando no jugaba en Benfica e iba a préstamo de un país a otro, por qué vendría ahora. ¿Porque tiene casi 31 años? Salvo que Franco quiera resignar dinero o pida cobrar lo mismo que percibe en México. O tal vez porque considera que es hora de volver al país. Pero por el momento son más deseos que conjeturas concretas”, acotó del otro lado de la línea la fuente consultada.

Más allá de las conjeturas, en el barrio de Arroyito parecen aferrarse a la ilusión y cruzarán los dedos durante varios días para ver si pueden hacer realidad el viejo sueño de sumar a Franco Jara, quien en realidad sigue en el radar del canalla desde julio de 2013 cuando lo apuntó Miguel Angel Russo. Habrá que ver si está vez se concreta.