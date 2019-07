Jaguares XV se despachó con otra goleada en la Currie Cup

Imparables. La franquicia argentina se despachó con once tries ante Border Bulldogs.

Dejando una vez más en evidencia su poderío, Jaguares XV no tuvo dificultades para doblegar a Border Bulldog por 78-12 en su tercera presentación en la First Division de la Currie Cup. Once tries, algunos de factura rosarina, le dieron forma a un triunfo categórico para mantenerse en lo más alto del certamen sudafricano.

Mostrando las diferencias de categoría que separan a ambos equipos, el conjunto que dirige Ignacio Fernández Lobbe expuso su jerarquía individual y colectiva para deshacerse de un adversario que sólo fue oposición durante los primeros diez minutos.

En ese tiempo, el local se puso en ventaja por intermedio de Onke Dubase, aunque a partir de ahí los argentinos se adueñaron por completo del encuentro y expusieron las diferencias de jerarquía.

Juan Pablo Castro y Julián Domínguez, en dos oportunidades cada uno, más el aporte de Leonel Oviedo, el rosarino Lucio Sordoni y Facundo Cordero desfilaron por el ingoal para retratar un parcial de 49-12 al cabo de la etapa inicial.

Ya en el complemento y sin bajar la intensidad de lo hecho en el tramo inicial del match, Julián Domínguez y el apertura de GER Teo Castiglioni ampliaron la brecha y Facundo Cordero (2) liquidó el pleito para establecer las cifras definitivas de un duelo sumamente dispar.