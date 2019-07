Jaguares XV enfrenta a Border en otra fecha de la Currie Cup

Mientras en Buenos Aires Los Pumas se miden con los All Blacks, hoy por la tercera fecha de la First Division de la Currie Cup, Jaguares XV enfrentará en East London a Border Bulldogs, encuentro para el que el entrenador Ignacio Fernández Lobbe confirmó los 22 jugadores entre los que figuran el pilar de Atlético del Rosario Lucio Sordoni como titular y el polifuncional back de GER, Teo Castiglioni en el banco de relevos. El apertura/fullback de Plaza, Martín Elías no figura en esta convocatoria.

En total serán once las modificaciones que realizará el head coach argentino con respecto al equipo que derrotó hace una semana por 54-17 a Boland Cavalliers y que, además, continúa invicto en la competencia.

De no mediar cambios de último momento, Jaguares XV formará con Javier Díaz; Leonel Oviedo y Lucio Sordoni; Jerónimo Ureta e Ignacio Calas; Francisco Gorrisen (capitán), Santiago Grondona y Santiago Montagner; Gonzalo Bertranou y Domingo Miotti; Julián Domínguez, Juan Cruz Mallía, Juan Pablo Castro y Facundo Cordero; Santiago Carreras.

El banco de relevos, en tanto, estará integrado por José Luis González, Nicolás Solveyra, Rodrigo Martínez, Lucas Santa Cruz, Lautaro Bavaro, Gregorio del Prete y Teo Castiglioni.