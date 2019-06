Jaguares vapuleó a Brumbies y jugará la final del Súper Rugby

Con autoridad. En una exhibición clínica y abrumadora Jaguares se metió en la final del Súper Rugby tras borrar a Brumbies por un categórico 39-7. La franquicia argentina tuvo el partido perfecto con una actuación consagratoria tanto a nivel colectivo como individual para asegurarse jugar el último partido de la temporada, la gran final, que será ante Crusaders o Hurricanes que se enfrentan hoy.

Jaguares arrancó de la mejor manera posible. En los primeros pasajes del partido, Tomás Cubelli sacó provecho de un error en el fondo de Brumbies y llegó el ingoal para apoyar el primer try de la noche en Liniers, justo ante su ex equipo. Con la conversión de Díaz Bonilla y Jaguares se puso 7-0 arriba pero esa diferencia no sació su sed.

Dos minutos más tarde el apertura argentino volvió a ser efectivo para sumar de a tres un penal y estampar el 10-0 parcial. Y después siguió fino a los postes ya que una nueva infracción le permitió al apertura sumar tres puntos más y dejar las cosas 13-0.

A los 20’ Jaguares volvió a instalrse en territorio rival y facturó nuevamente. Luego de percutir varias veces a la defensa de Brumbies, Tomás Lavanini fue quien apoyó e hizo delirar a todo el José Amalfitani. Díaz Bonilla mantuvo su efectividad y el equipo argentino se puso 20-0.

Cuando la primera etapa se terminaba, y obligado por el marcador Brumbies llegó la reacción y el necesario descuento. Tras un buen maul y algunas fases en el juego corto, Folau Fainga’a, hooker australiano, apoyó para que Lealiifano convierta y deja a su equipo 20-7 abajo en el tanteador. Así se fueron al descanso.

En el comienzo del complemento, Brumbies intentó dominar a Jaguares. Cuando estaba llegando a territorio contrario, Matera metió un tackle perfecto y una contra letal le dio otro try a Jaguares. Matías Moroni aceleró y habilitó a Matías Orlando que apoyó la tercera de la noche. Díaz Bonilla mantuvo su puntería y Jaguares se puso 27-7 arriba.

Orlando, imparable

En una ráfaga, Matías Orlando volvió a dar la nota en el encuentro y profundizó el tremendo momento de Jaguares en el partido. Tras un arranque feroz, el centro se dirigió hasta abajo de los postes y apoyó. Díaz Bonilla volvió a sumar dos más y Jaguares se puso 34-7.

Brumbies desorientado parecía no poder creer lo que estaba viviendo. El elenco argentino hizo un try espectacular para dar el golpe del knock out. De palomita, el rosarino Emiliano Boffelli voló al ingoal y estampó el 39-7 final.

Jaguares llegó así a la final por primera vez en su corta vida y espera a ver que ocurrirá esta madrugada entre Crusaders y Hurricanes. El triunfo de los primeros los hará viajar hacia Christchurch, mientras que si gana la franquicia de Wellington habrá final el sábado próximo en la cancha de Vélez, la casa de los Jaguares.