Jaguares logró ayer su cuarta victoria consecutiva en el Súper Rugby al superar a Stormers 30-25 y hoy arrancará su periplo más complejo en la temporada cuando comience la gira por Oceanía. No fue el partido mejor jugado, no fue el encuentro más brillante, no fue la mejor demostración de rugby que vio Vélez, pero como el fin de semana pasado ante Brumbies, siempre es mejor construir a partir de la victoria. Y Jaguares lo logró.

El equipo argentino comenzó bien pese a no poder contar con su capitán, Jerónimo de la Fuente, quien quedó descartado en la previa al partido por una contractura.

Jaguares volvió a exhibir una importante muestra de carácter para sacar adelante un encuentro complejo, en donde el rival exigió hasta el instante de cierre. De hecho, el segunda línea Guido Petti robó una pelota en el line en el tramo final del cotejo, cuando el equipo jugaba con 14 por la amonestación a Matera. Esa acción garantizó la victoria.

"Creo que a pesar de muchas imprecisiones y no tomar decisiones correctas, nunca dejamos de estar en partido y los momentos de buen juego terminamos convirtiendo puntos. Nos llevamos tres lindos tries que demuestran que cuando hacemos bien las cosas, somos prolijos y creemos en nosotros, las cosas salen", destacó Matías Orlando, quien ayer lució la cinta de capitán.





El resto

Ayer se completó la 12ª semana, jornada en la que Hurricanes superó a Rebels 29-16, Brumbies a Blues 26-21 y Bulls a Waratahs 28-21. Highlanders y Chiefs empataron 31-31.