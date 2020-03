Jaguares quiere dar vuelta la página tras caer ante Sharks

La última imagen que dejó Jaguares en su gira por Sudáfrica no fue la mejor. El equipo fue superado por Sharks y Gonzalo Quesada así lo sintió y reconoció tras la derrota en Durban.

“Sharks dominó los 80 minutos. Así que no le damos demasiadas vueltas y tampoco hay excusas. Ellos merecieron ganar y nosotros merecimos perder”, sostuvo el entrenador, reconociendo la superioridad de la franquicia sudafricana.

Quesada sabe que Jaguares no estuvo en su mejor día y que le faltaron cosas que habitualmente tiene. Y así lo expresó: “A este equipo rara vez le falte el espíritu, la actitud o que aparezca el alma pero esta vez creo que no estuvimos a la altura de lo que necesitamos para competir a este nivel”. Y agregó: “Para jugar este torneo tenemos que estar al 200% en cuanto a la actitud. El sábado no estuvimos en uno de esos días”.

El semblante y los gestos adustos se repitieron en la cara de cada uno de los jugadores de Jaguares. Es que la derrota les pegó fuerte y el equipo no respondió como ellos deseaban. Por eso y más allá del resultado, el cierre de la gira no fue del todo positivo.

Con este resultado, Jaguares se mantiene en el tercer puesto de la conferencia sudafricana con 15 unidades, tras Sharks y Stormers y el próximo sábado, nuevamente en Argentina, recibirá a Highlanders con la intención de volver a la senda del triunfo y dar pelea para ingresar a los playoffs del torneo.

La gira por la tierra de los Boks ya quedó atrás y Jaguares sabe que tiene su revancha el próximo fin de semana en Vélez. Eso quedó expuesto en las palabras de Julián Montoya quien remarcó que “tenemos que corregir muchas cosas porque el camino que queremos no es por acá”, concluyó.