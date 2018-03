Jaguares que ganan...

Letal. Emiliano Boffelli apoyó en el in goal a los 17 segundos, en el partido ante Waratahs.

El entrenador de Jaguares, Mario Ledesma, confirmó ayer el plantel que se enfrentará mañana ante los Reds de Australia. Incluirá como titulares a los rosarinos Emiliano Bofelli y Felipe Arregui y con ellos repetirá todo el equipo que la semana pasada consiguió su primer triunfo en el Súper Rugby. Equipo que gana no se toca.

Por la quinta fecha, la franquicia argentina saltará a las 18.40 al césped del estadio "José Amalfitani", de Liniers, en busca de un nuevo triunfo "naranja".

El conjunto argentino formará con Joaquín Tuculet; Bautista Delguy, Matías Orlando, Santiago González Iglesias y Boffelli; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera (capitán), Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Arregui. El banco de suplentes lo integrarán: Julián Montoya, Santiago García Botta, Juan Pablo Zeiss, Guido Petti, Juan Manuel Leguizamón, Martín Landajo, Juan Martín Hernández y Sebastián Cancelliere (Leonardo Senatore esta vez no estará siquiera entre los relevos. Tampoco Jerónimo De la Fuente, que sigue sin aparecer, aún no recuperado por completo de un lesión).

Los Jaguares cortaron el sábado pasado una racha de tres derrotas consecutivas al vencer a Waratahs por 38 a 28, tras un perfecto primer tiempo. Antes, habían perdido como visitantes ante Stormers (28 a 20) y Lions (47 a 8), y como local con Hurricanes por 34 a 9.

Reds no inició bien el 2018 (caída ante Rebels), pero los dos partidos posteriores fueron victorias ante Brumbies y Bulls.

