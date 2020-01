Jaguares alcanzó el viernes por la noche un claro triunfo ante Georgia XV. Sacó ventajas a partir de su capacidad de definición ante un rival que se vio completamente desbordado y lo goleó 66-3 en el primer amistoso de preparación (dirigido por el rosarino Damián Schneider) con vistas al arranque del Súper Rugby. El conjunto dirigido por Gonzalo Quesada evidenció una clara supremacía y marcó diez tries en este encuentro que sirvió para ganar rodaje. Delguy, Gorrisen, Creevy, Díaz Bonilla y Santiago Carreras, en la primera mitad; más Cancelliere (2), Bruni, Alemanno y Santiago Chocobares, en la segunda, consiguieron los tries del elenco que ayer lució una camiseta de color amarillo. Para la franquicia argentina fueron titulares el rosarino ex Duendes Emiliano Boffelli y el concordiense ex Atlético del Rosario Marcos Kremer, mientras que ingresaron desde el banco de relevos el rosarino Lucio Sordoni, el rafaelino Mayko Vivas (ambos ex Plaza Jewell) y el rufinense Santiago Chocobares, ex Duendes. Más allá de que enfrente no tuvo un rival de fuste y la victoria fue muy clara, el apertura de Jaguares Joaquin Díaz Bonilla reconoció que aún les falta pulir el sistema de juego. "Intentamos meter todas las variantes que venimos entrenando, pero hubo cosas que no salieron". Ambos equipos volverán a enfrentarse el viernes próximo en la cancha del SIC.