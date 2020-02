Jaguares arrancó el Súper Rugby con la misma impronta

Crédito local. Emiliano Boffelli no suelta la pelota pese al esfuerzo de la marca sudafricana para hacerle perder la guinda.

Con equipo renovado pero con la misma impronta de la temporada pasada cuando salió subcampeón, Jaguares debutó en el Súper Rugby 2020 con una importante victoria ante Lions por 38-8.

El arranque del partido fue bastante accidentado (Kriel tuvo que ser reemplazado temporariamente por un corte en el pómulo y Díaz Bonilla reemplazado por un golpe en la cadera) y el equipo argentino lució bastante desordenado al punto tal de no lograr hacer pie en el campo de juego. Ya desde esos primeros minutos la franquicia argentina volvió a mostrar problemas en el scrum, formación a través de la cual Lions generó el primer penal del partido cuando apenas iban dos minutos, situación que increíblemente Elton Jantjies dilapidó ya que su zurdazo salió desviado.

Pero con el correr de los minutos el conjunto conducido por Quesada empezó a tener más la pelota y a meterse en el partido. Buscó evitar jugar por el centro de la cancha, abriendo hacia las puntas y utilizando todo el ancho del terreno.

Poco a poco se fue instalando en campo rival y cuando tuvo su chance no la dejo pasar. Jugó rápido un line, aprovechando que la defensa sudafricana no estaba organizada y orquestó un ataque que terminó en el try de Domingo Miotti.

Las acciones se hicieron bastante parejas, pero Jaguares se destacaba por un juego de manos rápido y preciso que complicó a la defensa de Lions. No obstante, el equipo de Johannesburgo demostró porqué siempre es un rival peligroso. Primero llegó al descuento con un penal de Jantjies, que en su segunda oportunidad no falló, y luego de una pelota recuperada, pasó al frente con el try de Andre Warner.

Sin embargo la última palabra la tuvo Jaguares, con un penal de Miotti que puso las cifras definitivas al primer parcial.

El complemento Jaguares mostró lo mejor de su repertorio. La defensa lució impecable, tanto como el repertorio en el ataque.

Un innecesario topetazo de Kremer a Du Plessis dejó, amarilla mediante, Jaguares con un jugador menos. Sin embargo, a partir de ahí se vio lo mejor del equipo de Quesada. Matías Moroni hizo gala de su ductilidad y potencia y llegó al try en el momento más oportuno, cuando Lions ostentaba un hombre de más. Minutos después el propio Moroni volvió a marcar para darle un estiletazo letal a Lions.

Antes del final Javier Ortega Desio se hizo presente y marcó el try que significó el punto bonus para el conjunto argentino, mientras que Agustín Creevy le puso la cereza al postre de una victoria inolvidable ante uno de los mejores equipos del Súper Rugby.