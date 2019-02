Jaguares ajustan detalles

Claves. Quesada insiste en que primero "debe haber una obtención y defensa sólida".

Jaguares arrancó en Newman con una nueva semana de trabajo en la pretemporada que va llevando a cabo rumbo a lo que será su debut en el Súper Rugby 2019, torneo que está cada vez más cerca. En ese camino, Gonzalo Quesada va delineando su estilo e identidad de juego.

En poco menos de dos semanas, Jaguares volverá al ruedo de manera oficial ante los sudafricanos de Lions, precisamente los mismos rivales que le pusieron fin a la buena campaña de 2018 en los play offs.

"Si queremos ser un equipo exitoso debemos insistir en nuestra base: una obtención y defensa sólida, para después poder jugar un rugby de ataque", aseguró Quesada.

En cuanto al estilo de juego que pretende, el ex apertura de Hindú destacó que "la parte más alta del iceberg es un rugby de ataque dinámico, de movimiento, con vértigo y eficaz. Pero si queremos ser un equipo exitoso debemos insistir en nuestra base: somos Jaguares, un equipo argentino que, como tal, se apoyará en una obtención y defensa sólidas, para después poder jugar el rugby de ataque. No quiero ganar gracias a la obtención y la defensa, eso en el Super Rugby no alcanza. Quiero que el equipo les meta mucha presión a las defensas, pero con juego", concluyó.





¿Te gustó la nota?