Jack Of Hearts va por el Estados Unidos

Jack Of Hearts. El jinete Eduardo Ortega Pavón buscará hacerlo clásico en Palermo.

Jack Of Hearts, con la monta de Eduardo Ortega Pavón, es el candidato para ganar hoy el Clásico Estados Unidos de América(1.000 metros). El hijo de Stay Thirsty viene de dos segundos puestos en Palermo.

Es un favorito cantado, a pesar que en el turf no hay fija que valga. Su enemigo es Mojito Bay, un hijo de Sidney's Candy que está al cuidado de María Álvarez y que será corrido por Francisco Goncalves. Su récord es de 3 triunfos oficiales sobre 10 carreras. Viene de entrar quinto a 2 cuerpos del ganador Empresariado y a un cuerpo de Jack Of Hearts. Será cuestión de no subestimarlo a la hora de ir a las ventanillas de apuestas.

Como sorpresa surge la figura Roman Prince, un hijo de Roman Ruler que es entrenado por el cuidador Héctor Sueldo. Tiene un palmarés de 9 victorias sobre 19 salidas. Defiende los colores del stud Los Valientes y en su silla irá el joven jinete Brian Enrique, un muchacho que cada día corre mejor.