Isner le puso "stop" al arranque exitoso de Delpo

No le quedaba nafta en el tanque a Juan Martín Del Potro. Se notó en la medianoche del miércoles en el partido de cuartos de final ante Milos Raonic y fue una total certeza ayer, cuando cayó sin atenuantes en semifinales del Masters 1000 de Miami ante John Isner. No daba más de cansancio el tandilense, así también lo venía expresando y tras el "stop" que le puso el lungo norteamericano se alejará por un tiempo del circuito ATP para regenerar energías. Más allá del traspié de ayer, Juan Martín cerró una gira fantástica de cemento que incluyó dos títulos al hilo, las citadas semifinales en Key Biscayne y la posibilidad latente de no sólo alcanzar en un mediano plazo su mejor ránking histórico sino hasta de pelear por el Nº 1 del mundo.

Delpo (6º del mundo), quinto favorito, fue eliminado por Isner (14º) por 6/1 y 7/6 (2) luego de 15 partidos seguidos con victorias, las que les permitieron quedarse con el título del ATP 500 de Acapulco y el Masters 1000 de Indian Wells, además del gran torneo en Miami. La corona en California fue la primera de este calibre en su carrera, en su cuarta final de ese tipo.

El tandilense dio fuertes muestras de cansancio en cuartos de final ante Raonic (25º), al que venció en casi tres horas de juego por 5/7, 7/6 (1) y 7/6 (3). Contra Isner, un jugador muy similar en estilo a Raonic (pero con más variantes y movilidad), Del Potro subrayó que el trajín de las últimas semanas fue el factor principal de su derrota.

"No tuve un buen arranque y él (Isner) aprovechó muy bien su servicio (13 aces). Aunque creo que jugué un buen torneo, llegar a semifinales de un Masters 1000 es grandioso", señaló el argentino, quien luego se refirió al futuro inmediato en el circuito: "Descansar es mi prioridad ahora. Hay que cuidar el físico. Además hay que celebrar con la familia y los amigos el buen comienzo de temporada (el mejor de su carrera, 21 victorias, 4 derrotas)", adelantó Del Potro.

Tras la Copa Davis (se jugará el próximo fin de semana) vendrá la "gira" de polvo de ladrillo que culminará en el segundo Grand Slam de la temporada. Juan Martín estará en París y verá cuál es el certamen que usa como preparación.

John Isner definirá el título mañana con Alexander Zverev (5º), quien venció por 7/6 (4) y 6/2 al español Pablo Carreño Busta (19º). Hoy lo harán las damas: Sloane Stephens (12ª) v Jelena Ostapenko (5º).

