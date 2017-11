"Irlanda será un rival duro"

Precavido. Lavanini, junto con Creevy, dijo que el pack irlandés es fuerte y pesado.



El segunda línea de Los Pumas Tomás Lavanini reconoció que Irlanda, el rival del equipo albiceleste el próximo sábado, es un adversario que tiene una muy buena defensa y que será difícil quebrarlo.

"Sabemos qué clase de equipo es Irlanda. Me tocó jugar tres veces con ellos y la verdad es que es un rival duro, con un pack muy fuerte y pesado, algo que a nosotros siempre nos ha costado contrarrestar", señaló el jugador surgido en Hindú.

Y agregó Lavanini: "En el line tienen jugadores altos, la primera línea es muy técnica, son prolijos, y en el juego en general son un equipo muy duro para penetrar. Defienden muy bien".

"El sábado vamos a tener que ganar todos nuestros lanzamientos en las formaciones fijas, porque ante el mínimo error ellos te lo hacen pagar. El breakdown también será clave, porque ellos saben cómo hacerte el juego lento. Este último aspecto será fundamental a la hora de atacarlos", continuó el forward argentino.

Los Pumas disfrutaron ayer de una jornada de descanso en Dublin, donde el próximo sábado cerrarán el año ante Irlanda en el Aviva Stadium. Mañana el entrenador Daniel Hourcade dará a conocer la formación del equipo.

Por su parte, el medioscrum irlandés Conor Murray dijo que el partido ante Argentina no es desquite del que Los Pumas ganaron en los cuartos del Mundial 2015 en Inglaterra. "Ese recuerdo no forma parte de la motivación", dijo.

¿Te gustó la nota?