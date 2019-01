Irizar, crítica contra el DNU

La candidata a intendenta por el Frente Progresista, Verónica Irizar, también opinó sobre el DNU del gobierno nacional y en ese sentido fue contundente como la actual mandataria Mónica Fein. "Desde la ciudad tenemos que defender a nuestros deportistas, bregar por que cada vez se profesionalice más y acompañarlos con políticas públicas, no quitarles herramientas", dijo en una recorrida por el estadio Mundialista de hockey, Luciana Aymar. "Trabajar juntos y brindarles nuestro apoyo a ellos, dándoles herramientas desde el Estado es fundamental. Queremos más y mejores complejos deportivos, seguir incluyendo a través de ellos, y seguir sumando competencias nacionales e internacionales", aseguró.

"Veo con preocupación que se sigan bajando de rango distintas áreas que apuntan a lo social, a la inclusión. Ocurrió con los Ministerios de Salud y de Trabajo, hoy es el turno del deporte. Queremos saber qué va a ocurrir con el financiamiento y los lugares donde entrenan miles de chicos, algo vital para el desarrollo de tantos y tantas jóvenes en el país", agregó crítica.

Y en el contexto de la desarticulación de la Secretaría de Deportes a nivel nacional para transformarse en Agencia, Irizar expresó: "No quiero creer que con esto se le pone un cartel de venta a cada espacio destinado al deporte, por eso queremos que haya mayor claridad. En nuestra ciudad los mejores lugares, aquellos más atractivos quizás para emprendimientos inmobiliarios, son de todos. Podemos hablar de los galpones de la zona central de la costa, destinados a la cultura, o este estadio que está en un lugar de fuerte inversión inmobiliaria cercana. Esa decisión política es la que voy a sostener y necesitamos tener claridad a la hora de esta decisión del gobierno nacional".

"Rosario es la capital del deporte, mi intención es seguir trabajando en forma conjunta para profundizar este modelo", agregó. Y usando de referencia el estadio mundialista, Irizar expresó que "esta obra es una de las tantas muestras que en Rosario el deporte es una herramienta de inclusión. También otros espacios como el hipódromo se siguen renovando y, lo que es muy importante, con gente de la ciudad llevándolos adelante tanto en la organización como en la puesta en marcha. Desde la ciudad hay que defender a nuestros deportistas, bregar por que cada vez se profesionalice más y acompañarlos con políticas públicas, no quitarles herramientas".

La candidata oficialista llamó "a defender a aquellos y aquellas que representan a la ciudad en el mundo", y concluyó: "Nos llena de orgullo ver a rosarinos y rosarinas llevando nuestra bandera en cada competencia, en cada disciplina. Para que eso siga sucediendo debemos invertir en el deporte, mirar a futuro y entender que debemos llegar a todos para que eso ocurra, no haciendo de la actividad deportiva un negocio".