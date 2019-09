"Iremos a buscar el partido", anticipó el DT Diego Cocca

Diego Cocca se viene moviendo al compás del clásico que mañana se jugará en el Gigante. Tiene claro que el estado de ánimo en la sociedad lo marca la gente en la previa y el resultado tras el encuentro. Rosario no tendrá un fundador, pero todo el mundo sabe de memoria que es una ciudad que creció a espaldas del río Paraná y es futbolera por excelencia. Es tan pasional como irracional. En este aspecto, el entrenador canalla también lo tiene bien aprendido pese a que su estadía en Arroyito es medianamente corta. “En un clásico como este se dejan de lado las estadísticas o cómo vienen los dos equipos”, remarcó de movida el conductor auriazul. “Me siento un privilegiado de ser el técnico de Central y vivir un clásico así. Tengo muchas ganas de disfrutarlo y que el equipo se suelte, que transmita y que la gente lo sienta”, deslizó antes de dejar sentado públicamente que “estamos confiados e iremos a buscar el partido”.

El entrenador canalla declaró en rueda de prensa sin ponerse colorado que “Gamba tiene muchas chances de jugar”, como también sentenció sin rodeos que “no les voy a confirmar el equipo” (ver página 3). Mientras que luego buceó de lleno en el mar del clásico y brindó varios conceptos. El conductor auriazul se mostró confiado en la antesala del encuentro más pasional del país.

“Los dos equipos llegan bien, con la confianza alta. Con ganas de buscar los tres puntos sin pensar tanto en el promedio. Ambos van a salir a proponer y a buscar el partido porque así son la naturaleza de ambos. Ojalá salga un lindo espectáculo, pero lo importante es que los tres puntos queden en casa”, confesó Cocca tras la práctica matinal de ayer y sin deseos de mostrar las cartas que pondrá mañana en el Gigante.

¿Si está disfrutando o padeciendo el clásico por toda la presión que se genera? “No, hay que tomarse el momento para disfrutar. Sobre todo si tenés la posibilidad de dirigir un clásico como este, que en mi caso no pasa todos los días. Hay que saber que nos vamos a encontrar con un estadio lleno, con la gente que está y estará expectante, y con la ciudad revolucionada. Además, poder darle una alegría a toda la gente es algo que tampoco sucede todos los días. De hecho, cuando arrancó la semana sabíamos y sentimos que es diferente porque el partido del domingo también será distinto. Somos conscientes del clásico que tenemos por delante, pero también sabemos que somos un cuerpo técnico y un equipo que confiamos mucho en el trabajo. Venimos trabajando muy fuerte. Incluso fue espectacular. Tenemos mucha confianza en que las cosas van a salir muy bien contra Newell's”, dijo sin titubear el DT canalla.

Recaudo y respeto por el rival

A la hora de hacer eje en cuáles serán los recaudos a tomar a la hora del plato fuerte y cuál es el potencial que tiene Newell’s, Cocca se expresó de manera determinante y siendo claro conceptualmente. En este aspecto no anduvo con rodeos ni misterios. Fue al hueso sin anestesia.

“Tenemos mucho respeto por el rival y por el técnico (Kudelka), que tiene una propuesta muy buena. Viene sacando buenos resultados. Maneja muy bien la pelota, sobre todo desde atrás. Tiene dos centrales de jerarquía. También a Maxi (Rodríguez), que es un jugador que sabe definir muy bien. A eso le sumo a Albertengo, quien está en un muy buen momento. Tiene un montón de puntos altos porque realmente es un equipo muy difícil y duro. Pero más allá de esto y con el debido respeto, confiamos en nosotros y en nuestro trabajo. Vamos a salir a la cancha a imponer nuestras condiciones y ver si podemos darle una alegría a nuestra gente”, deslizó el DT canalla.

Otra de las virtudes que exhibe esta renovada versión rojinegra es el juego aéreo, sobre todo en el instante de ejecutar una pelota parada. Ante el interrogante sobre si pensaba incluir a Ribas por este motivo, ya que va bien de arriba, Cocca no le restó importancia, aunque tampoco se mostró como estando parado en el medio del barro.

“Luego vamos a ver las cosas que nos puede dar Ribas como Joaquín (Pereyra). Por eso hay que evaluar bien, pero lógicamente que hemos visto el poderío físico de Newell’s. Sobre todo con Lema. Por lo tanto tomaremos nuestros recaudos para que luego no nos sorprendan en la cancha”, deslizó el conductor canalla.

Mira el lado positivo

La realidad deportiva indica que Central acumula tres partidos consecutivos sin izar la bandera del triunfo. También que está empantanado en zona de descenso. Sin embargo, Diego optó por hacer otro tipo de lectura en base al real cuadro de situación.

“Todo depende de qué lado del vaso se mire. Si del lado medio lleno o vacío. En lo personal me quedo con que hace cinco partidos que no perdemos. Soy positivo por naturaleza".

Más allá del optimismo interno que envuelve al entrenador de la casa, lo cierto es que el equipo sigue con un saldo negativo ante la baja de un soldado como Maxi Lovera, quien fue recientemente vendido a Grecia por la necesidad económica que tenía el club. Por más que Gamba sea el reemplazante natural del volante formoseño, lo cierto es que para Cocca ese hueco sigue siendo complejo de tapar. Sobre todo ante la lesión del ex Huracán.

“Ya lo dije en su momento. En el plantel teníamos dos jugadores con características similares: Lovera y Gamba. No está Maxi, es Lucas. Y si no está Gamba, habrá que jugar a otra cosa. Por eso debemos seguir evaluando bien porque si no está Gamba deberemos jugar a otra cosa".

El clásico es el partido que todos quieren ganar. O, mejor dicho, el que nadie quiere perder. Sobre todo por las esquirlas que deja una derrota. Sea en el Gigante de Arroyito como en el Coloso del Parque. Al técnico centralista se le consultó si le cerraba el empate como dejaron entrever el arquero Jeremías Ledesma y el punta leproso Lucas Albertengo en la conferencia de presa del jueves, organizada por Superliga. Cocca no lo selló abiertamente, pero dio algunos argumentos válidos en caso de obtenerlo.

“Siempre hay que ver la manera en que se consiga. Porque si te toca jugar mal y el rival te supera, a lo mejor al empate lo ves bien. Pero lo que tenemos en la cabeza es empezar el partido imponiendo condiciones. Pensando en el arco rival y en los tres puntos. Después se verá de qué manera se llegan a los últimos cinco minutos. Igual, nuestra idea es salir a buscar el partido. Iremos a buscarlo", finalizó.