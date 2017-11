Invasión zonal

La propuesta es sumamente tentadora. El Turismo Nacional ofrece para hoy un plato íntegramente nutritivo en la Clase 3. Pondrá sobre la mesa dos finales de alta gama sobre el trazado número 8 de este mítico trazado bonaerense. La primera gran atracción será a las 11. El Gálvez tendrá en pista a los pilotos invitados. Y ahí se destaca la presencia de Facundo Ardusso, quien sigue on fire en cualquier categoría, en el volante del Honda Civic de Leo Larrauri, que ayer terminó detrás del poleman Carlos Okulovich por muy poquito. Mientras que en la cuarta fila estará el Focus del rosarino Pedro Boero, pero al mando del Gurí Martínez. Y en la 10 posición se ubicará José Yannantuoni al frente del Focus de Iván Saturni (Bigand). La grilla de partida para los conductores titulares, que girarán a las 13.30, saldrá según cómo terminen sus compañeros en el primer turno.

La dupla Larrauri/Ardusso parece entenderse a la perfección. En la jornada sabatina quedaron segundos en la clasificación general. "Estamos bien. El auto es confiable y seguimos dando batalla. No tengo dudas de que Facundo es firme candidato a ganar", afirmó sin chistar el baigorriense, que sigue luchando por el título junto con el líder Moriatis (ayer fue 13º) y el escolta Mariano Werner (5º).

"Es una linda responsabilidad la que tendré, pero estoy confiado. Vine a correr, no a ver qué pasa. Espero hacer un buen papel y dejarle el auto en buena posición a Leo", destacó el parejense, quien no se subía al TN desde 2011.

Por su parte, Pedro Boero le dejó a su compañero Martínez su Focus estacionado en el 4º cajón. "Tengo una alegría tremenda porque había arrancado mal, muy flojo. Pero el equipo Martos Med hizo un gran trabajo y el auto respondió con todo en la clasificación. Así que hora la responsabilidad la tendrá el Gurí, ja", dijo el rosarino, quien luego de esta cita "espero ansioso la carrera en mi casa".

Otros zonales que estaban felices eran Saturni y Yannantuoni. "No nos podemos quejar. Quedamos décimos luego de haber tenido algunas complicaciones por la mañana. Pero mejoramos y ahora esperemos tener un gran domingo", deslizo el piloto de Bigand.

"Después de un año sin subirme a un Clase 3 buscaré redondear una buena final. Tendré que cuidar el auto porque luego Iván tendrá que correr 22 vueltas y la idea es sumar muchos puntos", remarcó un confiado José Yannantuoni.

En tanto, la dupla Fabián Yannantuoni/Comte saldrá desde el 15º puesto en la final. El Patito espera que el francés pueda avanzar para tener más chances de progresar cuando giren los titulares en este Gálvez, que para hoy promete un gran marco. El venadense Franetovich largará desde el puesto 22º. Y Leo Carducci (Las Parejas) y Ramiro Galarza (Acebal) lo harán desde el 33º, muy atrás para el binomio zonal. La 11ª fecha del TN está en marcha. Y augura un buen final para los embajadores de la región en la antesala del coronación, que será en nuestro en Juan Manuel Fangio en breve.

Bucci, expectante

La Clase 2 sigue teniendo al zonal Alejandro Bucci (220 puntos) como estandarte. Pero el poleman Ariel Michieletto (202) y Tomás Bergallo (192) lo acechan sin pausa. "Estoy contento igual. Fui segundo en mi serie y me permite mantener el nivel, pese a que el viernes arrancamos bastante mal. Largar sexto la final (12.30) me permitirá correr pensando solo en sumar para ir bien a Rosario. Ahí sí será a todo o nada", explicó el piloto de Villa Gobernador Gálvez a Ovación.

La 1ª batería quedó en poder de Michieletto (Peugeot 208), que no se resigna a quedar como escolta al final de la campaña, que será en el Fangio rosarino el 3 de diciembre.

Luego llegó el turno de la 2ª tanda. Y ahí Bergallo (Clio) voló. Marcó la tanda más veloz de la calurosa tarde. Lo secundó el venadense Ever Franetovich. El piloto del EMB Racing (Totoras) largará 4º. "El auto no está dando lo que puede ofrecer. Vamos a ver si hacemos unos retoques para llegar más afilados", destacó un integrante del team totorense a Ovación. El rafaelino Juan Canela fue 9º.

Y en el 3º turno, el santafesino Miguel Ciarruo les mostró el camino a todos con su Gol Trend. "Llegué segundo, así que está bien si tomo como parámetro el mal comienzo del viernes", ponderó a su turno un seguro Alejandro Bucci, que hoy saldrá 6º. "Lo más importante será mantener la calma y saber que necesitamos sumar. Tendré que ser inteligente, no deberé mezclarme en los roces porque la meta es llegar adelante. Y si no puedo avanzar intentaré defender mi puesto de largada como sea para luego ir a Rosario y definir en casa", juró un firme Bucci. Por último, Mariano Morini (Aldao) fue 6º y saldrá 18º.