Invasión de crossfitters

Lo que hacen no es “musculación”, pero usan pesas y no llaman “gimnasio” al lugar donde entrenan ni cuentan con espejos donde mirarse. Son mujeres y varones, musculosos, fibrosos, metódicos y amantes de los ejercicios físicos dinámicos y esforzados que hacen crossfit, un entrenamiento exigente de una hora de ejercicios variados, de alta intensidad y que involucran la totalidad del cuerpo. Todo lo realizan en un “box”, un espacio cerrado con música que acompaña las rutinas, y no es necesario mirarse en ningún lado porque sí o sí la rutina se realiza bajo la mirada de un coach (entrenador). Quienes realizan esta actividad física que crece sin parar desde hace seis años en Rosario tendrán dos días para conocerla o competir a pleno: el sábado 2 y el domingo 3 de noviembre, cinco boxes de la ciudad organizan el “Rosario=fitness”, auspiciado por el municipio. Ya hay 330 inscriptos del país y también de Uruguay, Chile y Paraguay. La cita será en un escenario espectacular e inusual para el crossfit: junto al Paraná, en los Galpones de la Juventud de San Martín y el río. La entrada será libre y gratuita para todo el que quiera acercarse. Habrá stands de ropas, accesorios y comidas y 250 mil pesos en premios.

Ovación dialogó con los coaches Matías Loureiro y Germán González, dos amantes de este método de entrenamiento que, según dicen, practican desde los niños hasta personas con discapacidades físicas y adultos mayores.

CrossFit Inces es una marca, creada por el estadounidense Greg Glassman en 2000, a la que los boxes abonan varios miles de dólares al año para desarrollar un conjunto de disciplinas y ejercicios de la halterofilia (levantamiento de pesas) y el entrenamiento gimnástico (flexiones o tracciones o con sin aparatos), en un tiempo determinado y un número definido de veces. Se puede practicar de manera individual o en grupos.

“La gente cree que esto sólo pueden hacerlo deportistas de elite y no es verdad: los hay, pero no es la totalidad de la población crossfit. Lo practican triatlonistas, jugadores y jugadoras de fútbol, rugby, hockey, pero también quienes por recomendación médica quieren bajar de peso, mejorar los problemas de presión o de musculación o quienes carecen de alguna extremidad”, comentó Loureiro.

Una clase de crossfit consiste en una entrada en calor (saltos a la soga, abdominales, flexiones de brazo, sentadillas, espinales), un ejercicio muscular con fuerza (back o front squat -sentadillas-, deadlift (peso muerto), snatch (arrancada), hang clean (cargar), hang clean & jerk (cargar y levantar), planks (plancha abdominal), bench press (pesas en bancocon sentadillas o barras), y un wod (que significa work of the day o trabajo del día) de unos 60 minutos. Sí, en crossfit hasta ahora todo se nombra en inglés como lo hizo por primera vez su creador (ver aparte).

“Lo recomendable es practicar como mínimo tres veces por semana, aunque hay gente que lo hace hasta seis”, aseguró González, quien agregó que con el crossfit se logra tonificación, fuerza y resistencia y si se lo practica bien sólo se puede cargar con algunos callos en las manos.

“Por eso usamos calleras _agregó_, también podemos tener alguno dolores de hombros o rodillas, nada que no tenga alguien que entrena duro. Eso sí, muchos se lesionan luego por jugar un partido de fútbol, no por la actividad en sí que es muy controlada”.

Este diario preguntó por qué los boxes suelen ser cerrados y con paredes de color negro. Ambos coaches dijeron que eso es lo que predomina, pero no es la totalidad de la oferta.

“La idea es poder instalar un box, si querés, en el propio garaje de tu casa. No se necesita mucho más”, aclaró Loureiro.

Contra el azúcar

Glassman, el creador del crossfit, sugirió “comer carne y verduras, nueces y semillas, algo de fruta, poco almidón y nada de azúcar. Practicar y entrenar levantamientos, hacer gimnasia, andar en bicicleta, correr, nadar y remar duro y rápido cinco o seis días la semana. Mezclar estos elementos porque la rutina es el enemigo. Mantener los entrenamientos cortos e intensos y aprender y practicar regularmente nuevos deportes”.

Los coaches locales adhieren a la filosofía: “Si uno come bien, incluyendo en su dieta proteínas, carbohidratos y grasas saludables, no tendrá problemas. También es importante agregar recuperadores musculares o aminoácidos”, dijo Loureiro.

Algunos que no lo practican sostienen que es “mucho sufrimiento”, otros que son ejercicios “castrenses”. Lo cierto es que es una propuesta más de la actividad física que tiene opciones para todos los gustos (yoguis abstenerse). Y que el próximo fin de semana derramará en Rosario con una invasión de crossfiters. Para más datos consultar al InstagramRosarioigualFitness.