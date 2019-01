Internaron a Maradona en la Clínica Olivos

Diego Maradona se encuentra internado en la Clínica Olivos, en Vicente López. Según varias fuentes, quedó hospitalizado al irse a hacer un chequeo para volver a México.

"Le descubrieron un sangrado estomacal y será sometido a una endoscopia en la clínica Olivos. Se estaba haciendo un chequeo para volver a Mexico. Está con @gianmaradona, @JanitaMaradona y @DiegoMaradonaJr", escribió Jorge Rial en Twitter.

Embed MARADONA INTERNADO. Le descubrieron un sangrado estomacal y será sometido a una endoscopia en la clínica Olivos. Se estaba haciendo un chequeo para volver a Mexico. Está con @gianmaradona, @JanitaMaradona y @DiegoMaradonaJr. — JORGE RIAL (@rialjorge) 4 de enero de 2019



El exfutbolista y actual director técnico de Dorados de Sinaloa -donde seguirá como técnico- también está acompañado por sus hermanas.

Maradona estaba por volver a Sinaloa, México, donde asumirá nuevamente el mando de los Dorados, equipo del que es DT.

Esto surgió luego de que Maradona arreglara su continuidad con el club mexicano, donde seguirá por una temporada más.

La idea era que después de los exámenes médicos se sumará a los entrenamientos con el plantel

Maradona no estuvo en toda la pretemporada del equipo mexicano porque no había llegado a un acuerdo por la renovación de contrato por los próximos seis meses. Incluso, se lo esperaba para esta semana, pero decidió no viajar hasta que su abogado haya arreglado todo con la dirigencia de Dorados.

Embed Diego Maradona arregló su continuidad en Dorados de Sinaloa y seguirá como entrenador del equipo por toda la temporada. Después de exámenes médicos de rutina en Argentina se sumará a los entrenamientos con el plantel — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 4 de enero de 2019



El campeón del mundo en México'86 vino al país a pasar las Fiestas, luego de clasificar a Dorados a la final del ascenso mexicano, siendo que cuando asumió como entrenador el equipo peleaba por no descender.

Noticia en desarrollo.