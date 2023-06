Gerardo Martino ya es el entrenador de Inter Miami, que ahora espera a Leo Messi

Y agregó: “Tata ha dirigido en el más alto nivel y creemos que esa experiencia será de gran beneficio para nosotros conforme competimos por ganar títulos”. A su vez, el copropietario David Beckham no anduvo con rodeos. “Tata es una figura altamente respetada en nuestro deporte cuya trayectoria habla por sí sola”, certificó el inglés.

Mientras que el director deportivo Chris Henderson comentó que “Tata cuenta con una trayectoria exitosa en esta liga y en muchas otras competiciones de gran nivel en el fútbol. Él sabe lo que se requiere para ganar en la MLS y estamos seguros de que traerá eso a Inter Miami”.

Por su parte, el Tata no se quedó atrás y habló desde el corazón. “Estoy muy emocionado de unirme a un gran club como Inter Miami y sé que juntos podemos lograr cosas importantes”. El rosarino además graficó que “El club tiene la infraestructura necesaria para competir en la región y pienso que con el trabajo y compromiso de todos, podemos lograrlo”.

Ahora que tiene el buzo oficial, Martino tratará de reflotar al equipo, que está último en la Conferencia Este. Tiene 15 puntos en 18 partidos. No solo mira a todos desde abajo de las posiciones sino que además viene de ser goleado en su última presentación y acumula siete derrotas al hilo. El próximo encuentro de la franquicia será este sábado contra Austin FC.

Otro dato saliente es que el Tata tendrá en breve entre sus filas al mejor jugador del mundo: Lionel Messi. El DT y el crack trabajarán juntos por tercera vez. La primera fue en Barcelona en la temporada 2013/2014. Luego coincidieron en la selección nacional entre el 2014 y 2016. El destino lo unirá ahora en el estado de Florida.

Para Inter Miami tener a Martino como entrenador no es algo librado al azar. Contrató a un ganador. Un referente. Un profesional que además conoce la Major League Soccer a la perfección. El entrenador no solo dirigió al poderoso Atlanta United. Además fue campeón en la temporada 2018. A eso hay que sumarle que sabe cómo piensa y actúa Messi. Ese es un plus que solo unos pocos técnicos en el mundo pueden certificar.

El vínculo Martino-Messi se dará en breve. Leo está de vacaciones junto a su familia en una de las islas de Bahamas. Tras el descanso irá directo a Florida para sellar de manera oficial su arribo a Inter. Todo indica que será el próximo 16 de julio. Es más, el club espera sacudir al mundo a nivel mediático en la presentación.

Incluso se espera que Leo Messi juegue su primer partido el 21 de julio contra Cruz Azul por la Leagues Cup. Ahí sí ya todo el planeta estará girando sobre el eje de los Estados Unidos. De estado de Florida. De Miami esencialmente. Esa misma ciudad que ya tiene un entrenador rosarino y que espera a la máxima estrella mundial a nivel futbolista: Messi, quien también fue parido de las entrañas de esta ciudad. La ciudad capital del fútbol mundial.

El staff del Tata

Martino estará acompañado por el cuerpo técnico que incluye al asistente Jorge Theiler, a los entrenadores de acondicionamiento físico Rodolfo Paladini y Jose Manuel Alfaro, y el analista de video Damian Silvero.