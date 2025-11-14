Insólito: el tribunal de la AFA sancionó a un técnico por "declaraciones que no hizo"

Deportivo Morón emitió un comunicado en redes sociales para referirse a la sanción que recibió Walter Otta por declaraciones falsas. "No corresponden con la realidad", expresó el club

A pesar de la AFA. Deportivo Morón se quedó con el triunfo en el partido de ida jugando ante sus hinchas.

Luego de que el entrenador Walter Otta recibiera una sanción de treinta días que lo marginaría del partido de vuelta por las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la primera división, Deportivo Morón sacó un comunicado oficial en redes sociales acerca de lo ocurrido. Un hecho que no hace otra cosa que generar sospechas en el manejo y desintelingencias que se aplica en la AFA.

“Atentos a la comunicación recibida por parte del tribunal de ética de la Asociación del Fútbol Argentino, nuestro cuerpo de abogados se encuentra en estos momentos recopilando todas las pruebas que demuestran claramente que los hechos narrados no se corresponden con la realidad para luego preparar el descargo correspondiente”, comenzó el escrito por parte del Gallito disconforme con la decisión que suma un escándalo más al fútbol argentino.

La penalidad se dio en el marco de una serie de declaraciones falsas que se adjudicaron al técnico. “Lo que hacen estos dos personajes en el fútbol es irremediable”, es uno de los textuales que se había puesto a nombre de Otta, aunque las declaraciones fueron calificadas por el club como falsas en un comunicado publicado hace algunos días.

Ante esto, la institución rojiblanca asegura que “lo relatado no condice ni con lo sucedido ni con la personalidad entera, noble y respetuosa” del entrenador, mientras también afirma que cuentan con “las pruebas y un gran cuerpo de profesionales de la abogacía”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ascenso Mi Locura (@ascensomilocura_)

La revancha, en Madryn

La polémica se instaló en la previa al partido de vuelta por la semifinal del reducido de la Primera Nacional en la que se enfrentarán Morón y Deportivo Madryn -el domingo, a las 17.15, en Madryn-, siendo que el conjunto de Buenos Aires había resultado vencedor de la ida por 1-0.

Por último, el Gallito subraya: “Esperaremos a que los tiempos de la justicia determinen cada paso a seguir y confiando en que esta situación tendrá un rápido y positivo desenlace". Y lo sucedido no hace otra cosa que entregarle la razón a Caruso Lombardi, quien desde hace tiempo viene denunciando "apoyo" a determinados clubes para que logren sus objetivos.