Insólito: el tenista Holger Rune echó a su madre durante un partido en Roland Garros

Claro que hasta ahí no se sabía que la mujer en cuestión era la madre de Rune, lo que fue debidamente explicado luego en la conferencia de prensa por el propio tenista danés. “Quiero mucho a mi madre, yo no la eché de la pista. Cuando estoy frustrado necesito que me dejen, no puedo estar escuchando a mi madre y mi entrenador”, relató.

Embed https://t.co/1zCJnY41gi



Si sa che ha un temperamento indecente, da sempre. Però ai tuoi primi QF di uno Slam fai una cosa del genere… boh. — badr (@badrnotbader) June 2, 2022

“No buscaba específicamente que se fuera, en el partido con Stefanos (Tsitsipas) también se marchó. Ella sabe cómo darme paz”, comentó sobre el complicado momento que se vivió en el estadio.

El joven danés, que venía de vencer al griego Tsitsipas en la cuarta ronda del torneo, tras perder con Ruud vivió otra situación complicada en los vestuarios, ya que su vencedor, el noruego Casper Ruud, lo burló y el hecho casi se desmadra. “Su equipo de trabajo vino a saludarme y me felicitó por el partido, son muy amables. Pero de repente, me encuentro con que Casper se acerca a mí y me pega un grito en la cara, como celebrando. Le dije que qué diablos estaba haciendo. Tú puedes celebrar y gritar en la pista, pero ese grito en mi cara es una falta de respeto. Fue muy antideportivo durante todo el partido, por eso no quise abrazarle ni hablar con él al final”, explicó.