Insaurralde será baja para el próximo partido

No fue el mejor regreso a la titularidad de Cristian Insaurralde. El domingo fue retirado en el carrito de emergencia durante el segundo tiempo del partido contra Talleres y la información que brindó ayer el club del Parque es que se le realizarán estudios durante la semana, ante la posibilidad de una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo. Por los gestos del futbolista, no hay que descartar que se trate de algo serio, como un desgarro. Lo que es seguro es que Kudelka no lo tendrá a disposición para el encuentro frente a Defensa y Justicia del domingo 10 de noviembre.

Insaurralde corrió una pelota, se esforzó y quedó tendido en el piso, tomándose la parte posterior del muslo. Fue a los 70'. Desde ese momento, y mientras era retirado, lloraba y se tapaba la cara con ambas manos. No fue capaz de salir por sí solo y debió ser conducido hacia afuera de la cancha en el carrito de emergencia. La imagen no dejó dudas de que se trató de algo complicado, que todavía falta confirmar a través de los estudios médicos.

Kudelka metió a Insaurralde por primera vez de titular en Córdoba, haciendo un gran desgaste. Debió desdoblarse en ataque y en defensa, cubriendo las subidas del lateral Tenaglia. Por esa razón jugó siempre sobre la izquierda y Maxi Rodríguez fue a la derecha.

El plantel no entrenó ayer y a partir de hoy el entrenador tendrá que probar al futbolista que reemplace a Insaurralde. No será extraño que ingrese Alexis Rodríguez, justamente quien lo reemplazó ante Talleres. La entrega del mellizo para este particular momento refuerza esa posibilidad

La baja de Insaurralde se suma a la de Jerónimo Cacciabue, resentido de un desgarro durante el amistoso frente a Central Córdoba una semana y media atrás. Por el momento el mediocampista seguirá afuera. Su ausencia se siente, potenciada por los malos resultados de Newell's en los últimos encuentros. La entrega del Aviador es fundamental, pero pasaba más desapercibida cuando la lepra andaba mejor en el torneo.

Después del partido ante Defensa y Justicia, la Superliga se pospondrá por una nueva Fecha Fifa. Newell's volverá a jugar en 15 días. Será el fin de semana del domingo 24 de noviembre, visitando a Argentinos Juniors. Pero no hay garantías de que Cacciabue vuelva a jugar, más después de lo ocurrido al resentirse de la lesión.

Para el partido del domingo en el Coloso se espera que en Newell's vuelva Angelo Gabrielli al lateral derecho en lugar de Facundo Nadalín. No hay que descartar que el entrenador realice otras modificaciones.