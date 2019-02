El único y gran interrogante de la formación de Newell's para el domingo pasa por el puesto de atacante. Alfio Oviedo reemplazó al lesionado Francisco Fydriszewski para jugar contra Unión y no anduvo bien. Mejor le fue a quien sustituyó al paraguayo durante el segundo tiempo de ese partido, Cristian Insaurralde. Su auspiciosa aparición en Santa Fe, si bien se desempeño mejor cuando se movió por afuera que de centrodelantero, le abrió las puertas para jugar el clásico desde el inicio. Le saca ventaja a Luis Leal, hasta la temporada pasada indiscutido, y a Alexis Rodríguez.

Con pocos días de entrenamiento, si bien se encontraba en actividad, Insaurralde entró en el segundo tiempo en el estadio 15 de Abril. Le bastó ese lapso para dejar una impresión positiva. No pesó durante los minutos en los que jugó entre los centrales de Unión. Corrido hacia la izquierda, le fue mejor. Demostró buen manejo y ganó varios mano a mano. Llegó hasta el fondo y envió un preciso centro pasado para la entrada de Jerónimo Cacciabue, que la tiró alta desde una posición inmejorable.

"Sé jugar como centrodelantero. Me siento cómodo ahí. Las situaciones del partido me llevaron a que me corra a la izquierda", explicó el puntano sobre su desempeño. Días atrás contó que habló con el entrenador rojinegro sobre su lugar en la cancha. "Prefiero que decida Bidoglio sobre mi posición, pero estuvimos hablando de jugar como centrodelantero".

Es indudable que el técnico rojinegro considera que Insaurralde puede ser el indicado para desenvolverse adelante, aunque circunstancialmente se corra hacia un costado, como sucedió en Santa Fe. Para el club también es una apuesta fuerte. Compró el 33,33 por ciento del pase del atacante. Es una de las pocas incorporaciones en las que esta comisión directiva adquirió un porcentaje de los derechos económicos.

A Bidoglio no le preocupa no contar con una referencia de área. "También es importante trabajar en el intercambio de posiciones, que el centrodelantero arrastre marcas. Si lo conseguimos, después ya encontraremos el jugador que la empuje al fondo del arco", señaló el entrenador luego del empate con Unión. Entiende que jugando de esa manera cualquiera puede aparecer para convertir.

Maxi Rodríguez es quizás el más indicado para aparecer en posición de gol. Un hecho a tener en cuenta es que en el último clásico que ganó Newell's, en el Gigante, jugó de punta en todo el segundo tiempo y convirtió el gol de la victoria en tiempo adicional. Seguramente no jugará de la misma manera. Pero puede ir alternando posiciones con Insaurralde si finalmente el de San Luis es designado entre los once.

Insaurralde reúne condiciones para moverse por el frente de ataque. Lo que sí debe quedar en claro es no se trata de un goleador. En esto radica la diferencia con Oviedo. Los antecedentes del paraguayo son mejores frente al arco. Es cierto que por el momento no le alcanzó para demostrarlo. Apenas anotó un tanto en Newell's.

Oviedo no trascendió la fecha pasada. Fue absorbido por la defensa. Tampoco lo habilitaron demasiado. Le costó controlar la pelota con la marca encima. Fue reemplazado por Insaurralde a los 54'. El paraguayo no aprobó el test y perdió terreno para el clásico.

Leal era hasta no hace tanto tiempo irreemplazable. Hoy está relegado y cuesta imaginar que Bidoglio lo vaya a incluir. El domingo, el DT prefirió a Oviedo por sobre la Pantera. Y al momento de reemplazar al paraguayo, eligió a Insaurralde, pese a que éste recién conocía al plantel. Las señales son contundentes. El portugués se encuentra relegado.

La restante alternativa para moverse por el frente de ataque es Alexis Rodríguez. Pero por características se desempeña mejor de media punta o jugando por afuera. No parece el indicado. Aparte, Bidoglio hasta acá optó por hacerlo ingresar en los segundos tiempos, aprovechando su dominio y aceleración. La inexperencia, para un partido como el clásico, también le juega en contra para integrar una formación que ya tiene a varios juveniles.

Mover el resto de la estructura del equipo no aparenta ser una opción que considere Bidoglio. Hasta acá, Newell's mostró un funcionamiento confiable y no habría retoques más que en ataque. Afuera Fydriszewski, único con cualidades propias de un centrodelantero, Insaurralde se perfila para moverse adelante.