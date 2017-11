Inicio con apuestas y sello propio

Arquero. Jeremías Ledesma recibió el apoyo de Fernández y será titular. Gustavo de los Rios

Mucho se habló y se especuló tras la asunción de Leonardo Fernández como técnico interino de Central tras la ida de Paolo Montero al referirse sobre el sello que el flamante DT intentaría meterle al primer equipo que pusiera en cancha. Y los que fueron algunos indicios se transformaron en concreciones. Es que el primer desafío del canalla con Leo Fernández al mando vendrá con un par de apuestas fuertes, propias de quien pretende hacer borrón y cuenta nueva en lo que hace al flaco tránsito del equipo en la Superliga. Hoy esas apuestas tiene nombre y apellido: Jeremías Ledesma y Diego Becker. Los dos jugadores son los que, con sus presencias, marcarán un punto de inflexión. Corre también lo de Agustín Coscia, aunque enmarcado en otras circunstancias (ver aparte). Y pudo haber algo más, pero la mala fortuna del pibe Emmanuel Ojeda, quien se lesionó severamente la rodilla en el entrenamiento del miércoles, echó todo por la borda. El volante central también estaba en los planes del técnico para formar parte de esa cara renovada del equipo.

Ledesma hace tiempo que viene pidiendo pista en el primer equipo. Mejor dicho, los hinchas lo fueron pidiendo cada vez con mayor insistencia, en detrimento de lo que consideraban algunas flojas actuaciones de Diego Rodríguez, el arquero por quien Montero pidió insistentemente en el último mercado de pases (se hizo opción de compra de la mitad del pase).

Para Ledesma hubo algunas pocas chances en la era Paolo. De hecho sólo pudo mostrarse en un partido de Copa Argentina (ante Cañuelas) y después en los recientes encuentros frente a Tigre y Argentinos Juniors, por la Superliga. Pero indudablemente hay un conocimiento mucho más profundo de parte de Fernández hacia el jugador oriundo de Pergamino y por consiguiente una mayor confianza.

El dato estadístico más saliente es la participación en todos los partidos de Copa Santa Fe, torneo que la reserva canalla logró con Leo Fernández como entrenador. Es más, fue el propio Ledesma quien les solicitó tanto a Montero como a Fernández atajar en ese equipo para adquirir la continuidad y el rodaje que, creía, le estaba faltando. Lo del rendimiento que mostró es para un análisis aparte, pero que va de la mano con la decisión tomada por parte de Leo. Es que Ledesma no sólo tuvo actuaciones parejas, sino que fue la gran figura en el empate en la final contra Atlético de Rafaela que le permitió al canalla coronarse campeón.

Por eso, la apuesta no suena descabellada. Y la misma puede salir bien o mal, por la sencilla razón de que en el fútbol se convive con el acierto y el error, pero no deja de ser un mojón. Fernández entendía que algunas cosas debía modificar para no quedar pegado a la monotonía del ciclo anterior. Y la apuesta por Ledesma es un claro ejemplo.

Ni más ni menos que lo que sucederá con Diego Becker, a quien recurrió ya de movida, para su primer partido en este segundo período al frente del equipo (Fernández ya dirigió un partido a la primera, cuando tuvo que cubrir la vacante que dejó la renuncia de Eduardo Coudet).

Con un mediocampo sin muchas más alternativas, el técnico ahí también pudo dejar todo como estaba y esperar un salto de calidad de parte del equipo a través de cuestiones más motivacionales que futbolísticas. Pero no fue así. El menor de los Becker es otro de los futbolistas de quien tiene un detalle pormenorizado de sus características por haberlo dirigido mucho tiempo en reserva y de allí la confianza para este primer partido.

Por lo demás, si no hubo más bisturí es porque aparecieron algunas contingencias, como la lesión de Ojeda, para quien también había reservado un lugar en este rearmado del equipo, lo que hubiese entregado una señal mucho más nítida sobre decisiones que se tomaron desde el vamos, con el fin de imponer ya un sello propio.

Fernández sabe que serán cuatro fechas la base para que la dirigencia lo ubique entre los candidatos a calzarse el buzo a partir de 2018. Y, se insiste, la jugada puede entregar buenos o malos dividendos, pero lo que quedó claro en esta primera semana de trabajo que aún no terminó es que con los nombres de Ledesma y Diego Becker el cuerpo técnico que sucedió al de Montero entregó ya algunas señales inequívocas.



Coscia, otro de los juveniles con buen respaldo



Además de los casos de Jeremías Ledesma y Diego Becker, Leonardo Fernández también parece dispuesto a darle la chance en su primer partido como técnico de este nuevo ciclo a Agustín Coscia (foto). No obstante, cabe la salvedad de que el centrodelantero apareció casi de última, por las lesiones de Marco Ruben y Germán Herrera, lo que igualmente no le quita méritos al pibe de la reserva. En cierta forma también termina siendo una apuesta importante la de Leo Fernández, ya que bien podría haber modificado el sistema táctico y poblar un poco más el mediocampo y así atacar sólo con Fernando Zampedri. De hecho fue una de las alternativas que el DT manejó en estos últimos días. Aquí también fueron fundamentales en gran conocimiento que Leo tiene del delantero, más las buenas actuaciones y goles que convirtió no sólo en la reserva sino en la Copa Santa Fe.



Con la base ya conocida



Un rato más de fútbol puso a Leonardo Fernández mucho más cerca del equipo que el domingo visitará a Talleres. Es que después de haber probado algo el miércoles, el técnico insistió ayer con lo mismo, por lo que es prácticamente un hecho que el canalla se presentará en el estadio mundialista Mario Kempes con un 4-4-2, en el que quien encontró lugar entre los once es Agustín Coscia. De todas formas nunca hubo confirmación de parte del técnico.

Fernández tenía en mente un plan alternativo. Es que ante la imposibilidad de contar con un par de jugadores lo que el técnico buscó fueron diferentes alternativas. Igualmente las mayores dudas las tenía del medio hacia arriba, ya que la defensa la tenía definida. De no mediar inconvenientes, Central se presentará en Córdoba con dos delanteros, que fue el plan originario. Porque también estuvo dando vuelta la idea de apostar por un volante más (Gil, pero nunca fue ensayada), que Carrizo hiciera las veces de mediapunta y que Zampedri quedara solo en la ofensiva.

De esta forma se le abre también la chance a Coscia, otro de los juveniles de la reserva que aparece en el primer partido de Leonardo Fernández. Para ese puesto el DT tuvo las bajas obligadas de Marco Ruben y Germán Herrera (ambos por lesión), por lo que en medio de la apuesta por dos atacantes bien definidos no tenía otro nombre al que recurrir.

Así, a tres días del encuentro contra Talleres, Leo Fernández le dio una vuelta más de rosca al equipo. El arco, la defensa y gran parte del mediocampo ya los tenía definidos desde el mismo momento en que aceptó el desafío. Ahora parece tener más claro también el resto.

¿Te gustó la nota?