Inglaterra y Nueva Zelanda, con la pasta de campeones

Inglaterra y Nueva Zelanda dieron ayer una muestra de su potencial, derrotaron a Australia e Irlanda respectivamente y se metieron en las semifinales del Mundial de Japón, instancia en la que los tendrá cara a cara dentro de una semana.

El conjunto de la Rosa goleó a los Wallabies 40-16 sacando ventaja en cada uno de los detalles y con ráfagas de buen juego y tries aniquiló la ilusión australiana.

El partido arrancó a todo ritmo, con Australia queriendo imponer las condiciones, abrió la cuenta con un penal de Lealiifano, pero fue la Rosa la que floreció y en una ráfaga letal empezó a torcer el rumbo del partido con un par de tries en dos minutos. Australia, que estaba a tiro, se abrazó a la ilusión en el arranque del complemento, cuando Koroibete llegó al try, pero ese fue un momento fugaz ya que luego, Inglaterra respondió y puso las cosas en orden. El partido se hizo golpe por golpe, hasta que el León inglés dio el golpe de gracia: Watson interceptó un salteo y sentenció el duelo, dejando a los Wallabies fuera de competencia. En Tokio, los All Blacks tampoco dejaron dudas y desde el arranque del partido se mostraron muy superiores a Irlanda. Todo el mundo esperaba un partido parejo, pero no, los hombres de negro sacaron a relucir todo su poderío y con una actitud arrasadora fueron destrozando a su rival y dando una verdadera clase de rugby. Al final del primer parcial el 22-0 era prácticamente una sentencia.