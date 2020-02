Inglaterra fue más que Escocia en el Seis Naciones

Inglaterra y Escocia jugaron uno de esos partidos que se olvidan rápidamente. En un duelo sin grandes ocasiones ni rendimientos destacados y que se disputó con mucho viento y lluvia, la Rosa superó al Cardo 13-6 en la segunda fecha del Seis Naciones.

El equipo de Eddie Jones no brilló en Murrayfield, pero aprovechó un increíble error de Stuart Hogg para ganarle a Escocia. El fullback quiso anular una jugada sobre el final, pero no llegó a meterse en su ingoal ni a controlar la pelota y el árbitro francés Pascal Gaüzère terminó cobrando scrum 5 para Inglaterra. Esa jugada derivó en un try de Genge, pick & go mediante, que convertido por Farrell, terminó significando el triunfo del seleccionado inglés.

Más allá del triunfo y de haber recuperado la Calcutta Cup, Inglaterra no tiene mucho para festejar: su juego lució desajustado y en tándem Farrell-Ford como centro y apertura, respectivamente, no volvió a rendir. En el restante partido jugado ayer, Irlanda volvió a ser el equipo dominador que era hace un par de temporadas y sacó pecho en Dublín al vencer a Gales, último campeón del Seis Naciones, por 24-14 con punto bonus y mostrando una gran actuación colectiva.

Hoy Francia e Italia cerrarán la segunda fecha en el Stade de France. El conjunto galo, que no se impone en el torneo desde 2010 y esta temporada arrancó ganándole a Inglaterra recibirá al equipo más débil de la competición en un partido en el que estará en juego el título honorífico del Trofeo Giusseppe Garibaldi, que desde su instauración en 2007, Francia ganó casi siempre, salvo en 2011 y 2013.