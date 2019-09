"Inglaterra está al nivel de All Blacks"

La huella que Agustín Creevy dejará en Los Pumas, seguramente irá mucho más allá de haber alcanzado, con su partido ante Tonga por la Copa del Mundo, a Felipe Contepomi como el jugador con más presencias con la camiseta argentina.

Los 87 caps del hooker con pasado de tercera línea, que debutó con 20 años ante Japón en 2005, es apenas un asterisco más en una carrera que lo tiene como uno de los líderes más influyentes en los últimos años del equipo que capitaneó en 49 oportunidades.

El hombre con sangre irlandesa en sus venas y fanático de Estudiantes de La Plata en fútbol, siempre fue tercera línea y en ese puesto jugó en Los Pumitas, Los Pumas e incluso en el extranjero, durante su primera experiencia en Biarritz. Pero en 2009, el por entonces entrenador de Argentina, Santiago Phelan, le propuso pasar a la primera línea.

La transformación demoró en madurar, y a si habitual fiereza en el contacto, su ductilidad en el manejo y rapidez para recuperar pelotas, tuvo que agregarle los secretos del scrum y el lanzamiento en el line.

El actual entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, que fuera su compañero en el Clermont francés, ayudó en su formación. Creevy luego pasó a Montpellier y al Worcester inglés, antes de afincarse definitivamente en Argentina, donde tiene contrato con Jaguares hasta diciembre de 2021.

Con respecto a sus 87 presencias con la camiseta albiceleste, remarcó que "lo que más me llama la atención es la cantidad de partidos que había tenido Felipe (por Contepomi), porque a mi me tocó una época donde se juega mucho más, pero es un honor compartir podio con él, porque es un excelente jugador, lo quiero mucho, es mi amigo y llegar a 87 partidos no se da todos los días, así que estoy completamente feliz", dijo el hooker.

De cara al próximo choque con Inglaterra, dijo que "el que viene es un partido muy importante, porque nos puede dar la clasificación a cuartos. Va a ser una semana muy linda, tanto en lo personal como en lo grupal, sabemos lo que es Inglaterra como equipo, pero estamos dispuestos a dejar todo. Somos un equipo serio que cuando se propone las cosas lo cumple", dijo el forward.

"Inglaterra está al nivel de Nueva Zelanda", completó, al tiempo que dijo que "no es vistoso, pero hace las cosas prolijas. Ya lo dijo su entrenador Eddie Jones: son constantes. Así que nosotros vamos que tener que ser muy sólidos en las formaciones fijas y también en el juego en general, salir bien de nuestro campo, buenas estructuras y en la definición, llegar y anotar".

Sobre el punto fundamental a corregir por su equipo, dijo: "Hay que poner el foco en la cabeza, que se trabaja en la semana, en los entrenamientos, en el descanso, en el entrenamiento invisible. Venimos con buenas semanas en los entrenamientos, de mucho golpe y consistencia, pero falta ese clic. Se viene un lindo desafío para nosotros, estamos en condiciones de jugarles de igual a igual y estoy completamente seguro de que vamos a tener una linda tarde".

En el fundamental duelo ante la rosa, Creevy podría sumar un cap más y quedar en solitario como el jugador con más presencias en el seleccionado. Pero el mismo le sacó relevancia a ese posible hito individual. "Cuantos más partidos juegue en Los Pumas será mejor, pero el sueño es ganarle a Inglaterra. Después si puedo cumplir 88 partidos en este equipo será una consecuencia", aseguró el jugador que como capitán de Los Pumas disputó 49 partidos y es el jugador con más tests en esa función en el seleccionado nacional.