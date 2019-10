Inglaterra destronó a los All Blacks y va por su segundo título

Con la misma determinación y convencimiento que mostró Eddie Jones en la conferencia de prensa previa al partido en la que pidió que “levanten la mano los que creen que podemos vencer a los All Blacks”, Inglaterra venció a Nueva Zelanda 19-7, se convirtió en el primer finalista de la Copa del Mundo y espera por el ganador de Sudáfrica-Gales que juegan hoy. El seleccionado inglés tuvo personalidad de sobra, no pasó grandes sobresaltos y de yapa eliminó al bicampeón.

El arranque inglés fue furioso. No se habían jugado ni dos minutos cuando el pick & go de Tuilagi terminó en el ingoal neocelandés, sorprendiendo a propios y extraños. Fue una clara señal de lo que vendría después, un claro dominio sajón, sin oportunidades de try para los All Blacks que se fueron sin poder marcar puntos al descanso del entretiempo tras siete años (diciembre 2012, ante el mismo rival).

Inglaterra no pudo volver a hacer tries. O de los que valen: porque le anularon uno a Underhill en el primer tiempo (pantalla de Curry) y otro a Youngs en el arranque del complemento (por knock-on).

La única chance real de Nueva Zelanda fue por un regalo inglés: line en las 5 yardas para Inglaterra, la pelota se fue a la cola, donde Ardie Savea recibió y apoyó. Podía ser un renacer para los de Hansen, campeones en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo, pero no fue así. Los penales de Ford estiraron la diferencia y el juego inglés, firme en todas sus líneas, no les dio más chances a los hombres de negro que, desde los cuartos de final de 2007, no perdían en Mundiales (20-18 ante Francia).

Paradojas de la historia, también en 2007 había sido la última vez que Inglaterra se había metido en la definición de una Copa del Mundo. Lo cierto es que la historia dirá que la Rosa floreció en Yokohama, que con un partido brillante dejaron sin chances a los encumbrados All Blacks y que se metieron en la final del Mundial, como si nada.